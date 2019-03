Neuer Striesow-Krimi hält starkes Auftakt-Niveau

© ZDF/Julia Terjung

Mit dem zweiten "Schwartz & Schwartz"-Film hat das ZDF erneut richtig gute Quoten eingefahren, weit mehr als fünf Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem Sender so den Sieg in der Primetime. Ansonsten musste das ZDF aber kleinere Brötchen backen.



24.03.2019 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2019 - 09:28 Uhr

5,77 Millionen Menschen haben sich am Samstag zur besten Sendezeit den zweiten Fall von Devid Striesow in "Schwartz & Schwartz" angesehen. Damit war das ZDF der mit Abstand meistgesehene Sender und erreichte hervorragende 19,4 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum lief es mit 9,7 Prozent sehr gut. Striesow konnte damit zudem sein gutes Auftaktniveau halten: Der erste "Schwartz & Schwartz"-Film erreichte im Herbst 2018 im Schnitt 5,86 Millionen Zuschauer und kratzte ebenfalls an der 20-Prozent-Marktanteilsmarke.

Auch eine alte Folge von "Der Staatsanwalt" holte im Anschluss noch sehr gute 15,5 Prozent Marktanteil, 4,23 Millionen Menschen sahen zu. Ansonsten hatte das ZDF am Samstag aber vergleichsweise große Probleme. Tagsüber blieben etwa viele Formate im einstelligen Bereich hängen. Das galt auch für die Rückkehr von "Vorsicht, Fall!" um 15:15 Uhr, damit erzielte das ZDF nur 9,7 Prozent. Lediglich ein "Rosamunde Pilcher"-Film und "Bares für Rares" kamen bis 18 Uhr auf annehmbare Werte. "SOKO Kitzbühel" holte dann schließlich 12,5 Prozent und auch "Dr. Klein" war mit 13,9 Prozent erfolgreich unterwegs.

Mit 11,8 Prozent Tagesmarktanteil war das ZDF aber schwächer als üblich. Das lag natürlich auch an den vielen Wintersport-Übertragungen im Ersten, die sehr stark nachgefragt waren. Glücklicherweise kann das ZDF ja auf seine Spartensender verweisen. ZDFneo war nicht der ganz große Abräumer, stand am Samstag aber immerhin bei 2,3 Prozent. Beim jungen Publikum waren es 1,5 Prozent - hier musste man sich sogar ZDFinfo geschlagen geben, das es auf 1,6 Prozent brachte.

Doch ZDFinfo war nicht der einzige erfolgreiche Dokusender am Mittwoch. Kabel eins Doku feierte mit 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den besten Tag seit Senderstart.

Teilen