RTL-"Wahrheitsjäger" legt schwachen Einstand hin

Die neue RTL-Doku "Tamer Bakiner - Der Wahrheitsjäger" hat am Montag mit kaum mehr als zehn Prozent Marktanteil einen blassen Start hingelegt. Bei RTL II sorgten dagegen "Die Reimanns" und Daniela Katzenberger für glückliche Gesichter.



26.03.2019

In der vorigen Woche konnte sich RTL mit "Team Wallraff" noch knapp gegen "The Big Bang Theory" durchsetzen, diesmal musste sich der Kölner Sender dagegen nur mit einem abgeschlagenen zweiten Rang in der Zielgruppe begnügen. Die neue Detektiv-Doku "Tamer Bakiner - Der Wahrheitsjäger" tat sich zum Auftakt jedenfalls schwer und kam mit genau einer Million Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahre nicht über 10,4 Prozent Marktanteil hinaus. Die erste Folge bewegte sich damit klar unter dem Senderschnitt.

Auch die Gesamt-Reichweite ist angesichts von nur 1,96 Millionen Zuschauern, die am Montagabend einschalteten, noch ausbaufähig. "Extra" bekam danach den schwachen Vorlauf zu spüren und verzeichnete mit 1,54 Millionen Zuschauern die niedrigste Reichweite seit Juni vergangenen Jahres. In der Zielgruppe reichte es für nur 10,2 Prozent Marktanteil, "Spiegel TV" schaffte im weiteren Verlauf des Abends sogar nur 9,8 Prozent. Auch das "Nachtjournal" blieb danach einstellig.

Bei RTL II kann man derweil zufrieden sein mit seinen Primetime-Quoten: Dort meldeten sich "Die Reimanns" mit 1,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe erfolgreich zurück. "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" hielt danach noch 1,01 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte sich in der Zielgruppe auf überzeugende 7,2 Prozent Marktanteil.

Vox kam mit zwei "Goodbye Deutschland"-Folgen parallel dazu auf Marktanteile von 6,8 und 8,4 Prozent, während kabel eins mit seinen Filmen gut fuhr. "Speed" startete mit 1,20 Millionen Zuschauern sowie 6,8 Prozent Marktanteil erfolgreich in den Abend, ehe "Speed 2: Cruise Control" später sogar 7,8 Prozent einfuhr. Unter den kleinen Sendern ragte "Inspector Barnaby" bei ZDFneo mit 2,01 Millionen Zuschauern heraus, "This is us" meldete sich dagegen bei Sixx mit Marktanteilen von 0,9 und 0,8 Prozent in der Zielgruppe nur mäßig zurück.

