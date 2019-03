Das Erste geht völlig unter und landet sogar hinter ZDFneo

© WDR/Stefan Falke

Der "Brecht"-Zweiteiler ist am Mittwoch im Ersten beim Publikum durchgefallen, nur etwas mehr als zwei Millionen Menschen schalteten ein. Damit musste man sich auch deutlich ZDFneo geschlagen geben, das überragende Werte erzielte.



28.03.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2019 - 09:03 Uhr

Das Erste hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent erreicht, damit musste man sich dem ZDF (14,6 Prozent) und RTL (8,8 Prozent) geschlagen geben. Vor allem in der Primetime lief es richtig schlecht, der "Brecht"-Zweiteiler interessierte jedenfalls nur sehr wenige Zuschauer. 2,11 Millionen sahen sich den ersten Teil an, das entsprach 6,8 Prozent Marktanteil. Teil zwei erreichte im Anschluss 1,63 Millionen und 7,3 Prozent. Die Doku "Brecht und das Berliner Ensemble" kam am späten Abend sogar auf nur noch 4,6 Prozent.

"Brecht" war damit die schwächste Produktion, die Das Erste auf diesem Sendeplatz seit Sommer 2018 gezeigt hat. Ein paar Zuschauer schalteten wohl auch schon alleine deshalb nicht ein, weil sie den Zweiteiler schon vor einigen Tagen bei Arte gesehen hatten. Die erzielten Werte sind aber auch unter diesen Umständen eine Enttäuschung. Das Erste musste sich damit sogar ZDFneo meilenweit geschlagen geben.

Beim kleinen Spartensender kam "Wilsberg" auf 2,81 Millionen Zuschauer, mehr erreichte die Serie beim Sender noch nie. Und auch insgesamt war es eine der höchsten Reichweiten, die ZDFneo in seiner Geschichte jemals erzielt hat. "Wilsberg" lag am Mittwoch auf Rang elf der meistgesehenen Sendungen des Tages, der Marktanteil betrug starke 9,1 Prozent. "Ein starkes Team" erreichte im Anschluss mit 9,9 Prozent sogar fast einen zweistelligen Wert, 2,22 Millionen Menschen sahen zu. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen holten die beiden Serien sehr gute 3,0 und 2,3 Prozent.

ZDFneo erreichte so einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum und setzte sich unter anderem vor ProSieben, Vox und kabel eins. Ganz vorne landete, wie bereits oben erwähnt, das ZDF. Zu verdanken hat man das auch dem "Aktenzeichen XY"-Betrugsspecial, das mit 5,64 Millionen Zuschauern den Tagessieg eingefahren hat. 18,2 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr und beim jungen Publikum musste man mit 12,1 Prozent nur RTL den Vortritt in der Primetime lassen.

