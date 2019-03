Solider Start für "Ab ins Kloster", RTL II deutlich stärker

© kabel eins / Jaqueline Traxler

Die erste Folge von "Ab ins Kloster!" hat sich bei kabel eins auf Höhe des Senderschnitts bewegt. Gegen die RTL-II-Reihe "Hartes Deutschland" kam der Neustart aber nicht an. Bei Sixx legte derweil "Shadowhunters" einen guten Auftakt hin.



29.03.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 29.03.2019 - 09:22 Uhr

Die neue Dokusoap "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale", für die kabel eins einige Teenager eine Woche lang in die Obhut mehrerer Nonnen schickt, hat am Donnerstag einen aus Quotensicht unspektakulären Einstand hingelegt. 960.000 Zuschauer waren bei der ersten Folge dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent. Damit bewegte sich das Format in etwa auf Höhe des Senderschnitts, lag aber deutlich hinter RTL II, wo "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erneut überzeugte.

Mit 1,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe erwies sich die Sozialreportage auch in dieser Woche wieder als voller Erfolg für RTL II. Hinzu kommt, dass auch "Der Jugendknast" im Anschluss mit 9,0 Prozent noch prächtig funktionierte. Auf ähnlicher Flughöhe war Vox mit seinen Filmen unterwegs: "The Return of the Avengers" erreichte 1,50 Millionen Zuschauer sowie 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Bond-Streifen "Man lebt nur zweimal" steigerte sich anschließend auf 9,0 Prozent.

Zufrieden dürfte man zudem beim Frauensender Sixx sein, der am Donnerstag die Free-TV-Premiere von "Shadowhunters" im Programm hatte. Die Fantasyserie bewegte sich zum Start um 20:15 Uhr mit 290.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,0 Prozent in der Zielgruppe deutlich über den Normalwerten von Sixx und konnte mit der zweiten Folge sogar noch zulegen. Diese zählte direkt im Anschluss im Schnitt 320.000 Zuschauer sowie 2,1 Prozent Marktanteil.

Super RTL drehte im Laufe des Abends sogar richtig auf und erreichte nach 22 Uhr mit seinem "CSI: Miami"-Marathon bis zu 750.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei starken 3,7 Prozent - und mit einer weiteren Folge zog der Wert sogar auf 5,0 Prozent an. Zum Ende des Tages erfreute sich dann auch "30 Rock" mit 240.000 Zuschauern und 3,8 Prozent Marktanteil noch großer Beliebtheit.

