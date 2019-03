Hammer-"Tatort" im WDR drückt Krimi-Quoten im Ersten

© WDR/Martin Menke

Ein alter Münster-"Tatort" hat am Donnerstag für starke Quoten im WDR gesorgt - und dafür, dass der "Lissabon-Krimi" im Ersten nicht ganz an die Erfolge der vergangenen Wochen anknüpfen konnte. Für die Spitzenposition reichte es trotzdem.



29.03.2019 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 29.03.2019 - 09:44 Uhr

Es ist ein ungeschriebenes Fernsehgesetz: Wenn Jan Josef Liefers und Axel Prahl im "Tatort" ermitteln, dann sind gute Quoten garantiert - selbst wenn es sich dabei um eine Wiederholung handelt. Eine solche war am Donnerstagabend im WDR Fernsehen zu sehen und auch hier war einmal mehr Verlass auf das Duo: Mit genau zwei Millionen Zuschauern lag der "Tatort: Der Hammer" noch vor Sat.1 und nur knapp hinter RTL. Der Marktanteil lag bundesweit bei starken 6,4 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,8 Prozent richtig gut aus.

Die Stärke des WDR-"Tatorts" schlug sich zudem ein Stück weit in den Quoten des "Lissabon-Krimis" im Ersten nieder. Dieser erreichte parallel dazu 4,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil, was zwar für die Marktführerschaft in der Primetime reichte, aber zugleich die niedrigste Krimi-Reichweite am Donnerstag seit mehreren Wochen bedeutete. Beim jungen Publikum bewegte sich die Erstausstrahlung mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent sogar exakt auf Augenhöhe mit dem Münster-"Tatort" im Dritten.

Im ZDF erzielte die vorerst letzte Folge der "Tonio & Julia"-Reihe unterdessen 5,6 Prozent Marktanteil und konnte sich gegenüber den Vorwochen noch einmal etwas steigern. Insgesamt schalteten diesmal 4,26 Millionen Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie vor einer Woche. Das "heute-journal" sahen anschließend noch 4,01 Millionen Zuschauer, ehe sich der Mainzer Sender auf seine Talks verlassen konnte. "Maybrit Illner" kam auf 2,54 Millionen Zuschauer, "Markus Lanz" erreichte mit 1,67 Millionen Zuschauern sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil.

Im Ersten fielen die Marktanteil nach dem "Lissabon-Krimi" mit "Panorama" und "Tagesthemen" dagegen zwischenzeitlich in den einstelligen Bereich. Erst "Nuhr im Ersten" machte seine Sache mit 1,86 Millionen Zuschauern sowie 11,2 Prozent besser. "Alfons und Gäste" schaffte im Anschluss daran allerdings nur noch 9,5 Prozent. Insgesamt blieben nur 1,05 Millionen Zuschauer dran.

