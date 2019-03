"Catch!" erstmals einstellig, "Let's dance" unschlagbar

© Sat.1/Andreas Huber

Nach solider Rückkehr ist "Catch!" in dieser Woche in Sat.1 erstmals in den einstelligen Marktanteils-Bereich gefallen, Atze Schröder ging danach sogar komplett baden. RTL war dank "Let's dance" erneut obenauf - die Show holte erneut fast 20 Prozent.



30.03.2019 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 30.03.2019 - 09:23 Uhr

Nachdem sich die Sat.1-Show "Catch!" in der vergangenen Woche zumindest mit etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil zurückmeldete, musste die "deutsche Meisterschaft im Fangen" mit Luke Mockridge am Freitag nun erstmals einen einstelligen Wert hinnehmen. Mit 780.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichte es diesmal für lediglich 8,9 Prozent Marktanteil. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,22 Millionen Zuschauer so niedrig aus wie noch nie. Damit lag Sat.1 noch hinter RTL II, wo "Hercules" mit 1,60 Millionen Zuschauern überzeugte.

Verluste auf ohnehin schon niedrigem Quoten-Niveau musste im Anschluss dann auch das Bühnenprogramm von Atze Schröder hinnehmen: Gerade mal noch 630.000 Zuschauer konnten über "Turbo" lachen, der Marktanteil ging auf miese 5,3 Prozent zurück. Hinzu kommt, dass Sat.1 auch am Vorabend weiter nichts reißen kann: Weil auch "Meine Klasse - Voll das Leben" und "Fünf Leben" Probleme bereiten, lagen die Marktanteile ab 17:00 Uhr über drei Stunden hinweg nur zwischen 4,5 und 5,4 Prozent.

Auch für ProSieben verlief die Primetime unterdessen durchwachsen: Während der Spielfilm "The A-Team" mit 1,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe zunächst noch solide unterwegs war, fiel "Terminator - Die Erlösung" direkt danach auf schwache 6,6 Prozent. Zahlreiche Erfolge im Tagesprogramm sorgten letztlich aber dafür, dass ProSieben am Freitag dennoch einen zweistelligen Tagesmarktanteil schaffte - anders als Sat.1, wo in der Endabrechnung nur 8,5 Prozent auf der Uhr standen.

Spitzenreiter mit 14,7 Prozent Marktanteil wurde RTL, das mit "Let's dance" die gute Form der vergangenen beiden Wochen unterstrich. 4,23 Millionen Zuschauer zählte die Show am Freitagabend und in der Zielgruppe sicherten sich die Tänzer mit 1,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 19,6 Prozent Marktanteil den ungefährdeten Tagessieg. Das anschließende "Nachtjournal" überzeugte mit ähnlich tollen 19,3 Prozent, zudem war "GZSZ" bereits am Vorabend mit 19,2 Prozent eine sichere Bank für den Sender.

