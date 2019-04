"Welpentrainer" macht Sixx froh, Spitzen-Tag für 3sat

© Sixx

Die neue Sixx-Eigenproduktion "Der Welpentrainer" legte am Sonntag einen sehr guten Einstand hin. Einen rundum hervorragenden Tag hat 3sat hingelegt - dank Ottfried Fischer und mehreren Film-Klassikern. Und die "CSI"-Serien ließen Nitro glänzen



01.04.2019 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2019 - 09:48 Uhr

Bei Sixx steht der Sonntag tagsüber schon seit langem ganz im Zeichen von Hunde-Formaten, die man nun auch noch mit einer neuen Eigenproduktion anreichert - und das mit Erfolg: "Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los" holte zum Auftakt am Sonntag sehr gute 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit die (aus Marktanteilssicht) erfolgreichste Sixx-Sendung des gesamten Sonntags. "Der Hundetrainer" kam direkt davor auf 1,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Der Super-Doc" danach auf 1,2 Prozent, der "Welpentrainer" sticht also richtig hervor. 260.000 Zuschauer sahen zu - doppelt so viele wie bei den Sendungen davor und danach.

Wenn man den ganzen Tag betrachtet, dann hieß der erfolgreichste kleine Sender bei den 14- bis 49-Jährigen aber Nitro, das einen Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent erzielte. Ausschlaggebend war hier vor allem der "CSI"-Abend, der auch in dieser Woche wieder glänzend lief. "CSI: Miami" startete um 20:15 Uhr schon mit ordentlichen 2,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe in den Abend, dann ging's Stück für Stück bergauf. Ab 21:50 Uhr durchbrach "CSI: Den Tätern auf die Spur" die 3-Prozent-Marke, eine weitere Folge ab 22:42 Uhr kam schon auf 4,5 Prozent, "CSI: Miami" sorgte nach 23:30 Uhr dann für über 5 Prozent Marktanteil.

Bemerkenswert war am Sonntag aber vor allem auch das Abschneiden von 3sat. Der Sender erreichte 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum - und lag damit nur hauchdünn hinter RTL II, das 3,0 Prozent erzielte. Am Abend punktete der Sender mit Film-Klassikern. "Bules Brothers" schalteten um 20:15 Uhr 800.000 Zuschauer ein, der Marktanteil lag sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bie 2,4 Prozent. "Der Dritte Mann" kam danach mit 430.000 Zuschauern ebenfalls noch auf 2,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Und tagsüber räumten Pfarrer Braun und Pater Brown ab. Drei Folgen der "Pfarrer Braun"-Reihe mit Ottfried Fischer erreichten bereits am frühen Nachmittag bis zu 670.000 Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum pendelten zwischen 4,4 und 4,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden bis zu 2,7 Prozent erreicht. Danach übernahm Heinz Rühmann alias Pater Brown. Die Filme "Das schwarze Schaf" und "Er kann's nicht lassen" kamen auf 570.000 und 710.000 Zuschauer und sorgten so auch am Vorabend für bis zu 2,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

