Starker März: Nitro mit zweitem Rekord-Monat in Folge

Dank Fußball und James Bond war Nitro im März so stark wie noch nie. Der erst einen Monat zuvor aufgestellte Bestwert wurde somit noch einmal überboten. Gut verlief der März auch für kabel eins Doku, das die Eins vor dem Komma wieder vor Augen hat.



01.04.2019

Den siebten Geburtstag kann Nitro an diesem Montag erst recht feiern: Mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent war der Männersender im März bei den 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich wie noch nie und konnte den Bestwert aus dem Vormonat noch einmal um 0,1 Prozentpunkte verbessern. Verglichen mit März 2018 beträgt das Plus beachtliche 0,4 Prozentpunkte. Damit lag Nitro im März gemeinsam mit Super RTL an der Spitze der kleinen Sender. Am gefragtesten war das Europa-League-Spiel zwischen Frankfurt und Inter Mailand, das in der Spitze mehr als zwei Millionen Zuschauer erreichte, aber auch die Bond-Filme sorgten regelmäßig für Spitzen-Quoten.

Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann lag der Nitro-Marktanteil im März übrigens bei 2,5 Prozent - und bei den Männern in dieser Altersgruppe wurden sogar 2,9 Prozent eingefahren. Die direkte Männersender-Konkurrenz konnte Nitro deutlich hinter sich lassen: Sowohl ProSieben Maxx als auch DMAX gaben im Vergleich zum März jeweils 0,1 Prozentpunkte ab und erzielten 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Vor ihnen lag ZDFneo, das auf 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und wie gehabt beim Gesamtpublikum mit 3,1 Prozent in Führung lag.

Einen Sprung nach oben macht auch kabel eins Doku, das im März um 0,2 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent Marktanteil zulegte. Der Bestwert aus dem Dezember, als sogar eine Eins vor dem Komma stand, konnte der Sender bislang aber nicht wiederholen. An ZDFinfo geht die neue Konkurrenz unterdessen offenbar spurlos vorüber: Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent lief es leicht besser als vor einem Monat, im Vorjahresvergleich gab es gar ein sattes Plus von 0,3 Prozentpunkten. ZDFinfo erreicht damit einen fast doppelt so hohen Wert wie die Newskanäle n-tv und Welt zusammen. Welt liegt nun schon den fünften Monat in Folge bei weniger als einem Prozent Marktanteil.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

März 18 Marktanteil

gesamt Nitro 2,3 +0,1 +0,4 2,0 Super RTL 2,3 -0,1 +0,2 1,7 ZDFneo 1,8 +/-0 -0,2 3,1 Sat.1 Gold 1,5 +0,1 -0,3 1,8 ZDFinfo 1,5 +0,1 +0,3 1,4 DMAX 1,5 -0,1 -0,4 0,9 ProSieben Maxx 1,5 -0,1 +/-0 0,7 Disney Channel 1,3 -0,2 +/-0 0,9 sixx 1,3 +/-0 -0,1 0,7 KiKa 1,2 +/-0 -0,2 0,9 Comedy Central 1,2 +0,1 k.V.m. 0,4 RTLplus 1,1 +/-0 +/-0 1,5 kabel eins Doku 0,9 +0,2 +0,3 0,6 3sat 0,8 +/-0 +/-0 1,3 Tele 5 0,8 +/-0 -0,2 0,9 n-tv 0,8 +/-0 -0,1 0,9 Welt 0,8 -0,1 -0,2 0,8 TLC 0,8 +/-0 +0,2 0,5 Arte 0,7 +/-0 +/-0 1,1 Sport1 0,7 +/-0 -0,1 0,7 Deluxe Music 0,6 +/-0 +/-0 0,2 Phoenix 0,5 -0,2 -0,2 0,9 One 0,5 -0,1 -0,1 0,9 Servus TV 0,3 +/-0 +0,1 0,4 Nickelodeon 0,3 -- -0,5 0,3 MTV 0,3 +/-0 +0,2 0,1 Eurosport1 0,2 +/-0 -0,2 0,4 tagesschau24 0,2 -0,1 +/-0 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Nickelodeon erholt sich - zumindest ganz leicht

Im Segment der Kindersender hat Nickelodeon im März erstmals in diesem Jahr mehr als sechs Prozent Marktanteil geschafft. Genau genommen wurden 6,5 Prozent erzielt - fast ein Prozentpunkt mehr als zuletzt. Vor einem Jahr hatte der Sender aber noch bei knapp acht Prozent gelegen. Damit belegt Nickelodeon weiterhin den letzten Rang unter den großen Kindersendern. Ganz vorne landete einmal mehr Super RTL, das zusammen mit Toggo Plus 22,4 Prozent Marktanteil schaffte und damit den besten Wert des noch jungen Jahres. Der Kika landete fünf Prozentpunkte dahinter und der Disney Channel schaffte 12,9 Prozent. Vom Februar-Rekord war man somit also wieder etwas entfernt.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

März 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,4 +1,0

-0,6

2,2 Kika

17,4

-0,3

-2,4

--

Disney Channel

12,9 -1,1

+2,2

1,2

Nickelodeon 6,5 +0,9 -1,3 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

MDR erobert die Spitze unter den Dritten zurück

Die Dritten Programme erzielten zusammengerechnet bundesweit einen Marktanteil von 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum und waren damit etwas schwächer unterwegs als im Februar - gegenüber März 2018 konnten die Sender jedoch 0,6 Prozentpunkte zulegen. Stärkstes Drittes war einmal mehr das MDR Fernsehen, das 9,6 Prozent Marktanteil in seinem Sendegebiet erzielte. Doch auch das BR Fernsehen war richtig stark: Den Spitzenwert aus dem Februar, als unter anderem die Fastnacht den Marktanteil auf 9,8 Prozent trieb, konnte zwar nicht gehalten werden, doch 8,8 Prozent können sich ebenfalls sehen lassen. Ganz hinten rangierten HR und RBB, die jeweils nur 5,7 Prozent Marktanteil schafften.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,6

-0,1 BR 8,8

-1,0

NDR 7,7 -0,2

WDR 6,8

+0,2

SWR 6,4 -0,3

HR 5,7

-0,6

RBB

5,7

+0,2



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Fußball sorgt für Top-Quoten bei Sky

Im Pay-TV blieben die Marktanteile im März nahezu stabil: Mit im Schnitt 4,0 Prozent Marktanteil verbuchten die von Sky Media vermarketeten Sender in der Zielgruppe nur ein leichtes Minus von 0,1 Prozentpunkten. Gefragt war vor allem Live-Fußball: So sahen 1,72 Millionen Zuschauer das Champions-League-Rückspiel zwischen Bayern und Liverpool, wenige Tage zuvor lockte die Bundesliga am Samstagnachmittag sogar 1,92 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Erfolgreichster Film war die Premiere von "Death Wish", die von 260.000 Zuschauern gesehen wurde. Diese Reichweite verbuchte auch eine neue Folge von "The Walking Dead". Die zeitversetzte Nutzung ist in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Einen Rekord gab's zudem für den frei-empfangbaren Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der mit 1,10 Millionen Zuschauern am Tag im März so erfolgreich war wie noch nie.



