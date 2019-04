Das Erste siegt mit dem DFB-Pokal unspektakulär

© Das Erste

Das Erste hat mit der DFB-Pokalpartie zwischen Augsburg und Leipzig den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren, wirklich überragt hat der Fußball aber nicht. Eine alte "Traumschiff"-Ausgabe hatte jedenfalls trotz eines knappen Spiels genügend Platz zum Atmen.



03.04.2019 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 03.04.2019 - 09:15 Uhr

5,37 Millionen Menschen haben sich am Dienstagabend das DFB-Pokalspiel zwischen Augsburg und Leipzig angesehen. Damit erreichte Das Erste so viele Zuschauer wie kein anderer Sender, dennoch ist das kein überragender Wert. Hertha gegen Bayern verfolgten im Februar rund zwei Millionen Zuschauer mehr. Aber auch an diesem Dienstag wurden sehr gute 20,4 Prozent Marktanteil gemessen. Hier hat vermutlich auch die Tatsache geholfen, dass das Spiel in die Verlängerung ging, erst in der letzten Minute erzielte Leipzig den Siegtreffer.

Auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren siegte König Fußball - wenn auch denkbar knapp. 1,25 Millionen Zuschauer in diesem Alter bescherten dem Sender 15,6 Prozent Marktanteil. "GZSZ" kam am Vorabend auf 1,24 Millionen Zuschauer und erreichte damit 17,3 Prozent. In der Primetime war Das Erste aber recht deutlich Marktführer. Auch die Zusammenfassung des Spiels Paderborn gegen Hamburg erreichte noch 3,44 Millionen Zuschauer und sehr gute 23,7 Prozent, beim jungen Publikum waren es 16,1 Prozent. Die anschließende Aufzeichnung der DFB-Veranstaltung "Legenden des Fußballs" kam am späten Abend auf 1,68 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent. Trotz dieser starken Primetime musste Das Erste (13,4 Prozent) die Tagesmarktführerschaft dem ZDF (14,8 Prozent) überlassen. Neben der gewohnt starken Daytime erreichten die Mainzer nämlich auch gegen den Fußball sehr gute Quoten. Eine alte "Traumschiff"-Ausgabe unterhielt zur besten Sendezeit 4,59 Millionen Zuschauer, damit waren 14,8 Prozent drin. Auch ZDFneo überzeugte am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,2 Prozent, damit lag man nur knapp hinter RTL II. Beim kleinen Spartensender punktete unter anderem "Friesland" in der Primetime mit 1,75 Millionen Zuschauern und 5,6 Prozent.

