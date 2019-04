"Freundinnen" geht kurz vor dem Finale die Puste aus

© MG RTL D / Stefan Behrens

Schon in wenigen Tagen wird RTL die vorerst letzte neue Folge von "Freundinnen" zeigen, erst danach will man über eine mögliche Fortsetzung entscheiden. Kurz vor dem Finale präsentiert sich die Serie nun aber nicht in ihrer besten Form, doch auch bei RTL II und Sat.1 brennt weiter der Baum.



03.04.2019 - 09:52 Uhr von Timo Niemeier 03.04.2019 - 09:52 Uhr

Nächste Woche Freitag ist bei RTL die vorerst letzte neue Folge der Daily Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht" zu sehen. Knapp 160 Folgen wird man dann gezeigt haben - ob es weiter geht, ist derzeit noch unklar. Vorerst wird man um 17 Uhr Wiederholungen der Serie zeigen. Schlecht für die Fans der Serie: "Freundinnen" hat aus Quotensicht gerade einen kleinen Durchhänger. Das ist, so kurz vor dem Finale, natürlich alles andere als ideal. Noch bis Ende Februar war ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen, im März ging es dann allerdings spürbar bergab.

Am Dienstag folgte nun der nächste Rückschlag: Mit nur 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fuhr "Freundinnen" den bislang schlechtesten Wert des laufenden Jahres ein. Nur 590.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an. Allerdings versagte auch einmal mehr der Vorlauf: "Meine Geschichte - Mein Leben" holte zuvor nur 6,1 Prozent und auch "Auf fremden Sofas" blieb bei diesem Wert hängen.





Doch nicht nur RTL hatte am Nachmittag so seine Probleme. Bei RTL II versagte die neue "Krass Schule"-Folge um kurz nach 17 Uhr mit nur 2,6 Prozent, die Wiederholung davor kam auf 3,7 Prozent. Sat.1 lag zwischen 17 und 20:15 Uhr ebenfalls mit desaströsen Quoten am Boden, ließ aber davor die Muskeln spielen. "Auf Streife" etwa holte um 14 Uhr starke 14,6 Prozent, dagegen blieben die RTL-"Superhändler" mit 10,0 Prozent sehr blass. Und auch die "Klinik am Südring" überzeugte in Sat.1 mit 13,3 Prozent.

Die US-Sitcoms von ProSieben hatten am Dienstag dagegen Anlaufschwierigkeiten, weder "Two and a Half Men" noch "The Middle" kamen auf zweistellige Werte. Erst mit "The Big Bang Theory" trat Besserung ein, Sheldon & Co. steigerten sich dann auch bis auf 16,7 Prozent und sorgten dafür, dass auch "taff" mit 15,8 Prozent glänzen konnte.

Groß sind die Probleme derweil auch im Ersten: "Hallo Schatz" hat seinen Tiefstwert vom Montag noch einmal unterboten, am Dienstag schalteten nur noch 340.000 Menschen ein. Damit erzielte der Sender völlig katastrophale 3,2 Prozent Marktanteil. "Sturm der Liebe" kam davor noch auf 1,46 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent. Doch schon die zwischen den beiden Formaten gesendete "Tagesschau" hatte nur noch 7,3 Prozent.

