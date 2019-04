RTL und Sat.1 schaden sich mit Ranking-Duell gegenseitig

© Sat.1

Gegen den DFB-Pokal versuchten es RTL und Sat.1 am Mittwoch mit Rankingshows. Das war keine allzu gute Idee, denn beide Sendungen nahmen sich gegenseitig die Zuschauer weg. Am Ende erzielten beide Sender einstellige Marktanteile.



04.04.2019 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 04.04.2019 - 09:14 Uhr

Dass sowohl RTL als auch Sat.1 am Mittwochabend in Konkurrenz zum DFB-Pokal auf Rankingshows setzten, hat sich für beide Sender nicht bezahlt gemacht. Weder "Die 25 verblüffendsten Geschichten, über die Sie morgen garantiert reden werden!" noch "Die Unglaublichsten... Kameraknaller" schafften einen zweistelligen Marktanteil: So kam RTL mit seiner von Sonja Zietlow präsentierten Show nicht über 1,67 Millionen Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, während Sonya Kraus bei Sat.1 mit einem Aufguss aus dem Vorjahr sogar nur 1,19 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Hier lag der Marktanteil bei miesen 5,8 Prozent.

Doch während Sat.1 im Anschluss auch mit "Akte 20.19 Spezial" nicht über ernüchternde 5,0 Prozent Marktanteil hinauskam, konnte sich zumindest RTL deutlich steigern: Auf immerhin 11,7 Prozent brachte es "Stern TV" im weiteren Verlauf des Abends bei den 14- bis 49-Jährigen - kein berauschender, aber angesichts des Vorlaufs immerhin solider Wert. Für die Tagesmarktführerschaft reichte es letztlich jedoch nicht: Mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent lag RTL am Mittwoch hauchdünn hinter dem Ersten, das dank des abendlichen Fußball-Erfolgs auf 10,8 Prozent beim jungen Publikum kam.

Beim Gesamtpublikum hatte das ZDF am Mittwoch übrigens die Nase vorn - auch, weil man am Abend als Fußball-Verfolger mit der Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" punktete. 5,44 Millionen Zuschauer schalteten hier trotz Wiederholung ein. Hinzu kommt, dass ZDFneo parallel dazu mit einer "Wilsberg"-Wiederholung noch 1,67 Millionen Zuschauer verzeichnete und sich später mit "Ein starkes Team" sogar auf 2,04 Millionen steigerte. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil des Spartensenders bei hervorragenden 8,7 Prozent. Auch der Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent kann sich daher sehen lassen.

Unter den kleinen Sendern präsentierte sich aber auch Nitro in guter Form: Dort erreichte der Spielfilm "Surrogates - Mein zweites Ich" im Schnitt 480.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Stirb langsam" danach noch auf 450.000 Zuschauer sowie 3,2 Prozent kam. Auf 2,5 Prozent Marktanteil kam der Männersender im Schnitt über den gesamten Mittwoch hinweg. Ebenfalls beliebt war Sat.1 Gold, das dank Serien-Klassikern und Ermittler-Dokus auf ähnlich überzeugende 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam.

