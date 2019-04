"Seattle Firefighters" mit blasser Rückkehr bei ProSieben

© ABC/Mitch Haaseth

ProSieben hat am Mittwoch mit "Grey's Anatomy" punkten können, nicht aber mit seinen weiteren Serien. "Seattle Firefighters" blieb zur Rückkehr blass und "Lucifer" ging komplett baden. Einen Rückschlag gab's zudem für "New Amsterdam" bei Vox.



04.04.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 04.04.2019 - 09:28 Uhr

Mit der Rückkehr von "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" ist der Serien-Mittwoch bei ProSieben wieder komplett - rundum erfolgreich ist er allerdings nicht. Zum Staffel-Auftakt machte die Feuerwehr-Serie nämlich dort weiter, wo sie im vorigen Jahr aufgehört hat: Mehr als ein Marktanteil von 8,5 Prozent war am Mittwoch um 21:15 Uhr in der Zielgruppe nicht zu holen, insgesamt schalteten 1,01 Millionen Zuschauer ein. "Seatlle Firefighters" konnte den guten Vorlauf letztlich nur bedingt für sich nutzen.

Mit "Grey's Anatomy" fuhrt ProSieben zunächst nämlich noch nicht richtig gut: 1,41 Millionen Zuschauer wollten eine neue Folge des Dauerbrenners sehen, der ProSieben in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 12,0 Prozent sogar zwischenzeitlich zum stärksten Fußball-Verfolger machte. Am späten Abend war davon allerdings nur noch wenig zu spüren: Die beiden "Lucifer"-Folgen erwiesen sich mit Marktanteilen von 5,4 und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen als herbe Quoten-Enttäuschung.

Mit Serien-Problemen kämpfte auch Vox - und zwar schon um 20:15 Uhr, als "New Amsterdam" mit 950.000 Zuschauern ein neues Reichweiten-Tief hinnehmen musste. In der Zielgruppe reichte es nur für ernüchternde 4,4 Prozent Marktanteil, eine weitere Folge kam direkt danach nicht über 4,2 Prozent hinaus. Richtig mies wurde es jedoch um kurz nach 22 Uhr, als "Law & Order: Special Victims Unit" den Marktanteil auf 2,9 Prozent sinken ließ. Nur der soliden Daytime hat es Vox zu verdanken, dass der Tagesmarktanteil letztlich überhaupt 6,1 Prozent betrug.

Zuschauer-Trend: New Amsterdam



kabel eins schaffte in der Primetime mit dem Spielfilm "Der Anschlag" gute 5,8 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,09 Millionen Zuschauern, während bei RTL II die "Teenie-Mütter" mit 6,1 Prozent in den Abend starteten. Danach gingen die Quoten aber auch hier zurück: "Hurra - Unser neues Baby ist da!" erreichte 880.000 Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil, später am Abend holten "Lecker Schmecker Wollny" und "Autopsie" jeweils nur noch 4,3 Prozent.

