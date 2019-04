Guter Start für "Mensch Polizist", NDR punktet mit Krimi

© RTL II

An die Quoten von "Hartes Deutschland" konnte "Mensch Polizist" zwar nicht anknüpfen, trotzdem kann RTL II vollauf zufrieden sein. "Ab ins Kloster" blieb bei kabel eins eher blass. Dafür erwischte der NDR einen sehr starken Donnerstag.



05.04.2019 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2019 - 09:39 Uhr

"Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform" legte am Donnerstagabend einen gelungenen Einstand bei RTL II hin: 910.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 6,4 Prozent. Das war zwar weniger als zuletzt "Hartes Deutschland" auf diesem Sendeplatz erreichte, lag ber gleichwohl deutlich über dem Senderschnitt. Eine Wiederholung von "Der Jugendknast" blieb im Anschluss dann bei 4,8 Prozent Marktanteil hängen, ehe "The Walking Dead" mit 2,8 Prozent Marktanteil am späten Abend versagte.

Trotzdem wird RTL II mit seinem Donnerstagabend zufrieden sein, während kabel eins sich etwas mehr erhofft haben dürfte. "Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale" verharrte auf dem eher mäßigen Auftakt-Quotenniveau aus der vergangenen Woche und kam auf 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite ging sogar um 140.000 auf nun 820.000 zurück. Im Anschluss kam das "K1 Magazin" sogar nur auf schwache 3,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Blickt man auf die kleineren Sender, dann fällt auf: Der stärkste Krimi lief ausnahmsweise mal nicht bei ZDFneo. Zwei Folgen von "Letzte Spur Berlin" zählten dort ab 20:15 Uhr 700.000 Zuschauer, was 2,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die Krimilust stillten die Deutschen diesmal im NDR Fernsehen, wo "Nord bei Nordwest" am späteren Abend 1,51 Millionen Zuschauer zählte, was für hervorragende 7,4 Prozent Marktanteil reichte. Weil auch "Die Frau am Strand" im Anschluss und "Mare TV" in der Primetime gut liefen, sortiert sich das NDR Fernsehen am Donnerstag in der Sender-Hitliste auf Rang 7 mit einem Tagesmarktanteil von 3,5 Prozent noch vor kabel eins und RTL II ein.

Erfreulich verlief der Donnerstag insbesondere am späteren Abend auch für Tele 5. "Walking Tall - Auf eigene Faust" holte ab 22 Uhr dank 490.000 Zuschauern Marktanteile von 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der blutige Pfad Gottes" kam danach sogar auf 3,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

