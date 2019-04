"Catch" stürzt ab und landet sogar hinter RTL-II-Film

© Sat.1/Willi Weber

Schon in der vergangenen Woche ging es erstmals in den einstelligen Bereich, nun hat Sat.1 bei "Catch" den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Mit der Show landete man sogar hinter RTL II. Vorne zog "Let’s Dance" währenddessen einsam seine Kreise.



06.04.2019 - 09:11 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2019 - 09:11 Uhr

Die Quotenentwicklung der Sat.1-Fangshow "Catch" nimmt bedenkliche Ausmaße an. Nachdem es bereits in der vergangenen Woche deutlich bergab ging, zeigte der Trend auch an diesem Freitag nach unten. Noch einmal gingen im Vergleich zur Vorwoche rund 200.000 Zuschauer verloren. Kaum mehr als eine Million Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Show an, 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind ein enttäuschender Wert und damit ist das Format mit Luke Mockridge auch schon unter dem Sat.1-Schnitt angekommen.

Marktanteils-Trend: Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen



Bülent Ceylan machte seine Sache danach nicht viel besser, sein Bühnenprogramm "Lassmalache" steigerte sich aber immerhin etwas auf 7,8 Prozent. Mit dieser Gesamtleistung am Freitagabend kann man in Unterföhring aber natürlich nicht zufrieden sein. Sogar RTL II hatte zur besten Sendezeit mit einem elf Jahre alten Film mehr Zuschauer. 1,14 Millionen Menschen sahen sich dort "Iron Man" an, mit den erzielten 7,4 Prozent kann man bei RTL II sehr zufrieden sein.

Auch ProSieben war erfolgreicher als Sat.1, glücklich wird man damit aber kaum sein. Der Film "Focus" erreichte lediglich 1,16 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent in der Zielgruppe. "I Am Legend" holte danach nur 8,3 Prozent. Weil es aber tagsüber mal wieder über weite Strecken sehr gut lief, erreichte ProSieben einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,7 Prozent. Auch Sat.1 kam dank des "Frühstücksfernsehens" (16,6 Prozent) und der Scripted Realities am Vormittag auf 8,2 Prozent.

An der Spitze beim jungen Publikum lag am Freitag aber RTL. "Let’s Dance" erreichte dort etwas mehr als vier Millionen Zuschauer, 1,44 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag erneut bei sehr guten 19,1 Prozent. Alle bislang in diesem Jahr gezeigten Ausgaben der Tanzshow kamen damit auf mehr als 19 Prozent Marktanteil, damit ist "Let’s Dance" auch deutlich erfolgreicher als 2018.

