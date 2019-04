Asterix erobert Rom und Super RTL die Quotencharts

© Super RTL

Mit dem Zeichentrick-Klassiker "Asterix erobert Rom" hat Super RTL am Freitagabend fantastische Werte eingefahren und lag sogar vor kabel eins und Vox. Und auch Sixx und Nitro punkteten in der Nische.



06.04.2019 - 09:53 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2019 - 09:53 Uhr

1976 ist der Film "Asterix erobert Rom" erschienen. Und auch heute, mehr als 40 Jahre später, erreicht der Zeichentrick-Klassiker im Fernsehen richtig gute Quoten. Freuen kann man sich dieses Mal bei Super RTL, das den Film zeigte und damit 980.000 Menschen erreichte. Damit hatte der Kindersender zur besten Sendezeit nur unwesentlich weniger Zuschauer als Sat.1 mit der Show "Catch". 460.000 Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt - damit schaffte es "Asterix erobert Rom" in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen aus dieser Altersklasse. Der Marktanteil lag bei starken 5,3 Prozent.

Damit lag Super RTL auch vor kabel eins und Vox, die mit ihren US-Serien überwiegend schwache Werte einfuhren. "Elementary" blieb trotz neuer Folge bei kabel eins bei 890.000 Zuschauern hängen, der Marktanteil lag mit 5,4 Prozent dennoch im grünen Bereich. Zwei alte Folgen von "Navy CIS" erreichten danach 4,6 und 5,5 Prozent. Bei Vox konnten "Law & Order: SVU"-Wiederholungen nichts reißen. Zwei Folgen kamen zunächst auf nur 4,6 und 4,5 Prozent, eine dritte Folge lief mit 5,8 Prozent nur unwesentlich besser.

Doch zurück zu Super RTL: Auch am Vorabend holte der Kindersender mit dem "Super Toy Club" sehr gute 3,4 Prozent und auch die anderen Formate liefen sehr gut. In Summe kam der Sender am Freitag so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent. Damit musste man sich in der Nische nur Nitro geschlagen geben, dieser brachte es auf leicht bessere 2,8 Prozent. Beim Männersender punktete "Medical Detectives" zum Beginn der Primetime mit 1,7 und 2,8 Prozent, "The First 48" kam danach auf 3,0 Prozent. Die erneute Wiederholung dieser Folgen steigerte sich später noch auf bis zu 5,2 Prozent.

Sehr gut verlief der Abend außerdem bei Sixx, wo "Germany’s Next Topmodel" 250.000 Zuschauer erreichte. Weil der Großteil davon im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war, lag der Marktanteil hier bei sehr guten 2,3 Prozent. Danach ging es für das Format "Let’s Face Reality", in dem man ehemalige Kandidatinnen der ProSieben-Show begleitet, auf nur noch 0,9 Prozent zurück.

