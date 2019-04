RTL setzt sich mit "Fifty Shades" noch vor den "Polizeiruf"

© RTL

Mit der Free-TV-Premiere von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" hat RTL am Sonntag den Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren, auch der "Polizeiruf" hatte dagegen keine Chance. Dafür hatte Das Erste insgesamt mit Abstand die meisten Zuschauer.



08.04.2019 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2019 - 09:05 Uhr

Mit etwas mehr als drei Millionen Zuschauern ist RTL am Sonntagabend der erfolgreichste Privatsender in der Primetime gewesen. Die Free-TV-Premiere von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" zog derart viele Zuschauer vor die TV-Geräte. 1,88 Millionen Zuschauer kamen zudem aus der werberelevanten Zielgruppe, das entsprach hier sehr guten 18,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL damit nicht zu schlagen und fuhr den Tagessieg ein.

"Temptation Island" holte im Anschluss noch 13,5 Prozent, ehe sich eine weitere Ausgabe der Show ab kurz vor Mitternacht auf 17,6 Prozent steigerte. Weniger gut lief es für RTL dagegen am Vorabend, wo "Vermisst" weiterhin auf dem enttäuschenden Niveau der zurückliegenden Wochen lag. Auch jetzt waren nur 10,8 Prozent drin, dabei sahen mit 3,08 Millionen Zuschauern sogar etwas mehr zu als beim Film in der Primetime.

Sehr gut verlief der Abend auch für Das Erste, wenngleich man sich beim jungen Publikum RTL geschlagen geben musste. Mit einem neuen "Polizeiruf" brachte es man aber immerhin auf 1,71 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 15,5 Prozent. Insgesamt erreichte der "Polizeiruf" ohnehin 7,19 Millionen Zuschauer und spielte damit in einer eigenen Liga, kein anderer Sender kam auch nur annähernd auf so viele Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 20,9 Prozent. "Anne Will" brachte danach das Kunststück fertig, diese Reichweite mehr als zu halbieren. Nur noch 2,95 Millionen Zuschauer sahen zu, der Marktanteil ging auf 10,8 Prozent zurück.

Zufrieden sein kann man derweil auch bei ProSieben: Der Film "The Accountant" kam in der Primetime auf zweieinhalb Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent in der Zielgruppe, "Shooter" steigerte sich danach sogar noch auf 14,5 Prozent. Und auch beim ZDF kann man sich über 4,52 Millionen Zuschauer bei "Ella Schön" freuen, 13,2 Prozent Marktanteil waren hier die Folge. Das verlängerte "heute-journal" brachte es danach sogar auf 15,0 Prozent, 4,46 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung an.

