Nitro liegt mit alten "CSI"-Folgen noch vor dem RTL-II-Film

© RTL

Mit seinen "CSI"-Serien hat Nitro auch an diesem Sonntag wieder sehr gute Quoten eingefahren und lag sogar vor RTL II, das in der Primetime Probleme hatte. Sat.1 Gold kann sich trotz verkorkster Primetime über einen schönen Tagesmarktanteil freuen.



08.04.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2019 - 09:39 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent in der Zielgruppe ist Nitro am Sonntag erster Verfolger der großen acht Sender gewesen - zu verdanken hat man das ganz wesentlich den "CSI"-Serien in der Primetime. Schon zur besten Sendezeit erreichte Horatio Caine aus Miami 830.000 Zuschauer und lag damit unter anderem vor RTL II, wo der Film "Vorbilder?!" nur auf 640.000 Zuschauer kam. Weil RTL II aber etwas mehr junge Zuschauer hatte, lag der Marktanteil des Films bei 4,8 Prozent, während Nitro 3,2 Prozent holte.

Eine alte Folge von "CSI: NY" kam ab 21 Uhr auf 2,9 Prozent und das Original-"CSI" steigerte sich danach auf 3,1 und 5,6 Prozent. Die Wiederholungen erzielten nach Mitternacht sogar noch bis zu 6,7 Prozent. Und weil auch das "A-Team" am Vorabend Marktanteile um die 2,0 Prozent holte, ist der sehr hohe Tagesmarktanteil keine Überraschung.

Sat.1 Gold erzielte am Sonntag ebenfalls einen sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent, hatte aber Probleme in der Primetime. Dort blieben die True-Crime-Formate zwischen 20:15 und 23 Uhr nämlich bei weniger als 1,0 Prozent hängen. Zu verdanken hat man den hohen Wert in Unterföhring vor allem "Lenßen & Partner", "Niedrig und Kuhnt" und "K 11", die tagsüber bis zu 4,3 Prozent Marktanteil holten und so den Tagesmarktanteil nach oben trieben. Sie sorgten auch dafür, dass der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum bei sehr guten 2,1 Prozent lag - damit performte Sat.1 Gold auf einem Niveau mit 3sat, MDR, NDR und lag sogar knapp vor dem WDR.

Bei DMAX war man am Sonntag mal wieder voll im Goldrausch - und auch das interessierte viele Zuschauer. "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" kam zur besten Sendezeit auf 2,2 Prozent, "Goldrausch in Australien" war danach noch zu 1,9 Prozent gut. Am späten Abend kletterte der Marktanteil wieder über die Marke von 2,0 Prozent.

Teilen