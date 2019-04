"Verrückt nach Meer" bringt der ARD nur wenig Besserung

© ARD/BR/Christian Hattesen

Nachdem "Hallo Schatz" aus dem Nachmittag verschwunden ist, soll es im Ersten nun wieder "Verrückt nach Meer" richten. Es lief auf Anhieb auch schon etwas besser, eine Dauerlösung kann aber auch die Doku-Reihe nicht sein.



10.04.2019 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2019 - 09:42 Uhr

Weil Oli.P mit seiner Upcycling-Sendung "Hallo Schatz" nur sehr schlechte Quoten am Nachmittag des Ersten holte, verbannte der Sender das Format nach weniger als der Hälfte der ursprünglich eingeplanten Folgen ins Wochenend-Programm. Auf dem täglichen Sendeplatz um 16:10 Uhr behilft man sich nun erst einmal wieder mit "Verrückt nach Meer". Zum Auftakt sahen sich am Dienstag 720.000 Menschen die Doku-Reihe an. Das waren auf Anhieb mehr Zuschauer als bei allen "Hallo Schatz"-Ausgaben, wirklich zufrieden sein kann man damit beim Sender aber natürlich nicht.

Der Marktanteil lag bei nur 6,6 Prozent und damit weit unter dem Senderschnitt. Vor der Unterbrechung durch "Hallo Schatz" kam "Verrückt nach Meer" zudem regelmäßig auf mehr als eine Million Zuschauer. Demnächst will man sich ja bekanntlich auch an einer neuen Tierarzt-Doku versuchen (DWDL.de berichtete). Sonst sah es für Das Erste am Dienstag eigentlich recht gut aus. "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" holten 13,2 und 15,7 Prozent und nach "Verrückt nach Meer" überzeugte "Brisant" mit 14,5 Prozent.

Am Vorabend erreichte "Wer weiß denn sowas?" dann sogar 19,0 Prozent, 3,36 Millionen Menschen sahen sich die Quiz-Sendung an. Beim jungen Publikum waren ebenfalls sehr gute 10,6 Prozent drin. "WaPo Bodensee" enttäuschte trotz des guten Vorlaufs mit nur 2,15 Millionen Zuschauern und 9,3 Prozent. Eine weitere große Baustelle gibt es beim Ersten am Vormittag: "Live nach Neun" hängt noch immer meilenweit unter dem Senderschnitt fest, am Dienstag sahen nur 200.000 Menschen zu, das entsprach 4,1 Prozent Marktanteil. Keine Probleme gab es dagegen am Abend: In der Primetime holten "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" den doppelten Tagessieg. 4,95 bzw. 5,29 Millionen Menschen schalteten ein, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer.

Beim ZDF waren die "Rosenheim-Cops" einmal mehr die meistgesehene Sendung des Tages, 4,28 Millionen Menschen schalteten am Vorabend ein. Das waren mehr als doppelt so viele wie in der Primetime. Dort kam "ZDFzeit: 30 Jahre Mauerfall - Gaucks Suche nach der Einheit" nur auf etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent. "Frontal 21" erreichte danach etwas bessere 7,1 Prozent.

