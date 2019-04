Weg mit dem Krempel: ARD gibt Oli.P den Laufpass

© WDR/Julian Huke

Aufgrund der desaströsen Quoten wird Das Erste bereits in der kommenden Woche "Hallo Schatz" mit Oli.P aus dem Nachmittagsprogramm nehmen. Auch das für Anfang Mai geplante Tierarzt-Format verschiebt sich damit nach hinten.



05.04.2019 - 14:40 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 14:40 Uhr

Von Anfang an ist die Upcycling-Sendung "Hallo Schatz - Vom Plunder zum Prachtstück" kein Erfolg im Nachmittagsprogramm des Ersten gewesen. In den zurückliegenden Tagen schalteten im Schnitt gerade mal etwas mehr als eine halbe Million Menschen ein, der durchschnittliche Marktanteil lag damit bei 4,6 Prozent. Das ist selbst für den Sendeplatz um 16:10 Uhr viel zu wenig. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Format mit Oli.P ebenfalls nicht an, hier ging es in dieser Woche bis auf 1,6 Prozent hinab, im Schnitt stehen bislang 3,0 Prozent auf dem Konto. Nun muss "Hallo Schatz" seinen Sendeplatz räumen.

Zuschauer-Trend: Hallo Schatz



Am kommenden Montag ist das Format zum letzten Mal am Nachmittag zu sehen. Von den ursprünglich 30 geplanten Folgen wird Das Erste dann erst 13 gezeigt haben. Die restlichen Ausgaben wandern vorerst ins Archiv. Ab Dienstag, den 9. April, setzt man vorerst auf alte Episoden von "Verrückt nach Meer". Auch das Format war zuletzt kein echter Quotenbringer mehr, deshalb sucht man beim Sender ja nach Alternativen, mit im Schnitt mehr als einer Million Zuschauer war es aber noch deutlich erfolgreicher als "Hallo Schatz".





Durch den Umbau verschiebt sich auch die eigentlich für den 7. Mai angekündigte Tierarzt-Doku "Die Tierärzte - Retter mit Herz" nach hinten. Die 30 von Doclights produzierten Folgen werden ab dem 20. Mai wochentags um 16:10 Uhr zu sehen sein. In der Sendung werden Veterinäre aus ganz Deutschland bei ihren Einsätzen begleitet.

In "Hallo Schatz" wollten Oliver Petszokat und die Kunsthistorikerin Victoria Beyer alten Krempel retten. Experten machten aus dem Plunder etwas Neues, das schließlich möglichst gewinnbringend verkauft wurde. Produziert wurde "Hallo Schatz" von Encanto.

Mehr zum Thema Neue Trödelshow: Hat die ARD einen Schatz gefunden? Oliver Petszokat: "Ich bin ein Konservierer"



Teilen