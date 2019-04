Blasses Kerner-Quiz lässt ARD-Film trotzdem hinter sich

© ZDF/Frank W. Hempel

"Da kommst du nie drauf" meldete sich im ZDF mit recht mäßigen Quoten zurück - doch gegen den schwächelnden Film-Mittwoch im Ersten reichte es trotzdem noch für den Primetime-Sieg. Bei den Jüngeren lag Mario Barth vorne.



18.04.2019 - 09:15 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2019 - 09:15 Uhr

Bevor sich Johannes B. Kerner mit "Da kommst du nie drauf" im Sommer mal am Vorabend versuchen darf, meldete sich die Rateshow am Mittwochabend erstmal in der üblichen Primetime-Form zurück - allerdings mit recht blassen Quoten: 3,13 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, das war die zweitschwächste Reichweite in der Geschichte der Sendung. Der Marktanteil beim Gesamptublikum lag mit 11,1 Prozent recht deutlich unter dem ZDF-Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,9 Prozent.

Es sagt aber viel über die derzeitige Lage auf dem TV-Markt aus, dass das trotzdem für den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum reichte. Im Ersten schwächelt der Film-Mittwoch nämlich weiterhin. Auch die Krimikomödie "Tödliches Comeback" wusste mit 2,85 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,1 Prozent beim Gesamtpublikum nicht wirklich zu überzeugen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Film mit nur 3,9 Prozent Marktanteil sogar völlig durch.

Das Erste zählte da schon am Vorabend mehr Zuschauer. Verlass ist nämlich weiterhin auf "Wer weiß denn sowas?", das mit 2,96 Millionen Zuschauern sehr gute 19,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Auch das ZDF hatte um 18 Uhr schon fast genauso viele Zuschauer wie mit der Primetime-Sendung. Die "SOKO Wismar" ermittelte nämlich vor 3,12 Millionen Zuschauern, was 20,0 Prozent Marktanteil entsprach - und das, obwohl es sich hierbei sogar nur um eine Wiederholung handelte.

Der ersten drei Plätze der Tagescharts gingen aber allesamt an Nachrichtensendungen. Die "Tagesschau" lag mit 4,2 Millionen Zuschauern allein im Ersten vorn (dazu kommen wie üblich etliche weitere in den Dritten und bei Phoenix), das "heute-journal" zählte 3,72 Millionen Zuschauer und war damit deutlich erfolgreicher als die vorausgehende Show. "heute" kam am Vorabend auf 3,37 Millionen Zuschauer.

Während die Öffentlich-Rechtlichen beim Gesamtpublikum das Rennen um den Tagessieg also wieder unter sich ausmachten, lag bei den 14- bis 49-Jährigen RTL vorn. Die meistgesehene Primetime-Sendung war "Mario Barth räumt auf", das sich im Vergleich zur etwas ernüchternden Vorwoche deutlich steigern konnte und nun 13,5 Prozent Marktanteil erzielte. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,1 Millionen Zuschauern allerdings sogar um 160.000 niedriger aus als sieben Tage zuvor. Noch mehr junge Zuschauer hatte RTL allerdings schon am Vorabend, wo "GZSZ" mit 20,9 Prozent Marktanteil auftrumpfen konnte.

