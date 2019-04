"DSDS" landet mit neuem Quoten-Tief hinter Kai Pflaume

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Eine Woche vor dem Finale der 16. Staffel hat "Deutschland sucht den Superstar" so wenige Zuschauer wie noch nie erreicht. Selbst in der Zielgruppe reichte es nicht für die Spitzenposition: Die ergatterte sich "Wer weiß denn sowas? XXL" im Ersten?



21.04.2019 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 21.04.2019 - 09:23 Uhr

Die meistgesehene Sendung beim jungen Publikum war am Samstag nicht etwa "Deutschland sucht den Superstar", sondern die "Tagesschau". Und auch in der Primetime musste sich die RTL-Castingshow nicht mit dem ersten Platz begnügen: Mit 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte "DSDS" nur einen Marktanteil von 13,9 Prozent in der Zielgruppe und landete noch hinter dem ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas? XXL", das ein paar junge Zuschauer mehr vor den Fernseher lockte und dem Ersten starke 14,4 Prozent Marktanteil bescherte.

Insgesamt verzeichnete "Deutschland sucht den Superstar" sogar so wenige Zuschauer wie noch nie: Lediglich 2,52 Millionen Zuschauer konnten sich am frühsommerlichen Osterwochenende für die Show begeistern - im Vergleich zur Vorwoche kamen damit kurz vor dem Finale fast 800.000 Zuschauer abhanden. Beim Gesamtpublikum stellte "Wer weiß denn sowas? XXL" den RTL-Dauerbrenner sogar regelrecht in den Schatten: 4,82 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Rateshow mit Kai Pflaume, sodass der Marktanteil bei tollen 19,8 Prozent lag.

Zuschauer-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Ganz vorne landete auch hier übrigens die "Tagesschau" - doch auch der ZDF-Krimi "Marie Brand und das Spiel mit dem Glück" hatte noch mehr Zuschauer als die beiden Shows. 5,53 Millionen Zuschauer entschieden sich für den 25. Fall der Reihe mit Mariele Millowitsch in der Hauptrolle, sodass sich der Mainzer Sender über starke 21,7 Prozent Marktanteil freuen kann. Mit diesem Rückenwind konnte zudem die neue Comedyserie "Merz gegen Merz" zulegen, die im Anschluss immerhin noch 2,95 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt.

Für RTL gab's am Samstagabend aber trotz des "DSDS"-Rückschlags noch eine gute Nachricht: "Die Pietro-Lombardi-Story" hielt im Anschluss an die Castingshow noch 1,99 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und damit nur eine halbe Million weniger als bei der Erstausstrahlung zu Jahresbeginn. In der Zielgruppe zog der Marktanteil am späten Abend auf sehr gute 16,9 Prozent an.

