Letzter Bremer "Tatort" holt Tagessieg bei Jung und Alt

Der letzte Bremer "Tatort" mit Sabine Postel und Oliver Mommsen hat mit weit mehr als acht Millionen Zuschauern am Ostermontag die Spitzenposition ergattert. Beim jungen Publikum setzte sich der Krimi unter anderem gegen "Jurassic World" durch.



23.04.2019 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 23.04.2019 - 08:56 Uhr

Zum letzten Mal ermittelten Sabine Postel und Oliver Mommsen am Ostermontag im Bremer "Tatort" und noch einmal konnten die beiden den Quoten-Sieg für sich in Anspruch nehmen. 8,56 Millionen Zuschauer sahen den Krimi im Ersten und trieben den Marktanteil auf hervorragende 25,8 Prozent. Zum Vergleich: Das ZDF erreichte als stärkster Verfolger nicht einmal halb so viele Zuschauer. Der Schwedenkrimi "Jäger - Tödliche Gier" machte aus der Vorlage jedoch erstaunlich wenig und hielt im Anschluss nur 2,44 Millionen Zuschauer bei der Stange.

Beim jungen Publikum brach der Marktanteil sogar regelrecht ein - auf gerade mal 4,1 Prozent kam der dritte Fall der Reihe, nachdem der "Tatort" zuvor noch mit 2,05 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 19,1 Prozent Marktanteil den ungefährdeten Tagessieg einfuhr. Doch auch abseits des "Tatorts" waren am Feiertag gute Quoten zu holen, allen voran für RTL, wo "Jurassic World" zur besten Sendezeit mit sehr guten 16,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Insgesamt schalteten 3,22 Millionen Zuschauer ein.

Der "James Bond"-Streifen "Ein Quantum Trost" tat sich im Anschluss jedoch ein gutes Stück schwerer und kam nicht über 1,26 Millionen Zuschauer sowie 11,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten hinaus. Damit lag der Agententhriller zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe mit ProSieben, wo es "World War Z" am späten Abend auf 11,8 Prozent brachte. Zum Start in den Abend hatte der Sender dafür das eindeutige Nachsehen: Mehr als ein Marktanteil von 9,9 Prozent sowie insgesamt 1,58 Millionen Zuschauer waren für "Deadpool" nicht zu holen.

Damit landete ProSieben zunächst in der Primetime nur auf dem vierten Rang, weil sich auch Sat.1 besser schlug. Dort lockte Tim Burtons Fantasydrama "Die Insel der besonderen Kinder" im Schnitt 2,03 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 12,3 Prozent. Weil tagsüber schon zwei "Harry Potter"-Wiederholungen mit Werten von 12,7 und 13,1 Prozent punkteten, wurde Sat.1 am Ostermontag in der Zielgruppe mit einem zweistelligen Tagesmarktanteil Zweiter hinter RTL.

