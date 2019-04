"Let's Dance" trotz Staffeltief vorn, Luke nur einstellig

© Sat.1/Willi Weber

Nach der Osterpause meldete sich "Let's dance" am Freitagabend schwächer als zuletzt zurück, sicherte sich aber trotzdem den klaren Tagessieg. Bei Sat.1 fielen die Quoten von "Luke! Die Schule und ich" erstmals in den einstelligen Bereich.



27.04.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 27.04.2019 - 09:17 Uhr

Nachdem "Let's Dance" in den ersten Wochen jeweils über vier Millionen Zuschauer erreicht hatte und damit deutlich über dem Quotenniveau des Vorjahres lag, musste die Tanzshow nach der Osterpause nun erstmals einen spürbaren Rückschlag hinnehmen. So sank die Reichweite mit 3,85 Millionen Zuschauern auf einen Staffel-Tiefstwert, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf - noch immer sehr gute - 14,2 Prozent zurück. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verlor die Show die 20-Prozent-Marke aus dem Blick und fiel auf 17,5 Prozent zurück - auch das war der bislang schwächste Wert dieser Staffel. Auch hier macht ein Vergleich mit dem Vorjahr allerdings deutlich, wie erfolgreich die diesjährige Staffel ist: Damals lag der Staffel-Schnitt mit 16,7 Prozent noch klar unter dem diesjährigen Tiefstwert.

Beim nachfolgenden "Exclusiv Spezial" ab 23:26 Uhr stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann sogar wieder auf 20,6 Prozent an. 2,94 Millionen Zuschauer blieben nach "Let's dance" insgesamt dran, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 18,3 Prozent nach oben trieb. Auch diese Sendung hatte damit noch mehr Zuschauer aus der Zielgruppe als jede andere Sendung eines anderen Senders. "GZSZ", das diesmal 18,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte, komplettierte das RTL-Trio an der Spitze.

Sat.1 konnte da im Show-Duell am Freitagabend nicht mithalten. Zum Auftakt der dritten Staffel musste "Luke! Die Schule und ich" sich im Gegenteil erstmals mit einem einstelligen Marktanteil zufrieden geben. Mehr als 9,5 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen waren für Luke in dieser Woche nicht zu holen. Zum Vergleich: Die zweite Staffel hatte im Schnitt noch über 12 Prozent, die erste Staffel sogar fast 13 Prozent erzielt. 1,45 Millionen Zuschauer hatten diesmal insgesamt eingeschaltet. Erfreulich war aber, dass "Die Faisal Kawusi Show" im Anschluss den Marktanteil noch auf 10,0 Prozent in der Zielgruppe steigern konnte. Im vergangenen Jahr hatte es trotz des stärkeren Luke-Vorlaufs meist schlechter ausgesehen. Insgesamt waren hier noch 1,02 Millionen Zuschauer mit dabei. Eine alte "Knallerfrauen"-Folge holte danach sogar 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ganz bitter dafür die Quoten am Vorabend, wo "Genial daneben - Das Quiz" katastrophale 2,4 Prozent Marktanteil erzielte.

Sat.1 fuhr in der Zielgruppe mit seinen Shows am Freitagabend aber in jedem Fall erfolgreicher als ProSieben, wo der Film "Who am I - Kein System ist sicher" und "V wie Vendetta" nicht über 8,3 bzw. 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Wesentlich zufriedener kann das RTL II mit seiner Ausbeute sein. "Gods of Egypt" lag mit 7,2 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt, "Northmen - A Viking Saga" lief im Anschluss mit 6,5 Prozent Marktanteil ebenfalls gut. Die Serienabende von Vox und kabel eins kamen hingegen erst spät in Schwung. Während kabel eins mit 4,1 Prozent Marktanteil für "Elementary" startete. sich dann langsam steigerte und nach 23 Uhr dann bei guten 5,6 Prozent für "Navy CIS: L.A." lag, ließ sich der Abend für Vox so richtig mies an. "Law & Order: SVU" holte um 20:15 Uhr nur 3,4 Prozent Marktanteil, die zweite Folge lief sogar noch etwas schlechter. Auch hier ging's aber später am Abend nach oben, "Chicago P.D." holte nach 23 Uhr 5,7 Prozent, lag damit aber trotzdem unter dem Senderschnitt.

Teilen