"50 Jahre Hitparade": ZDF siegt in der Primetime

Anlässlich des 50. Geburtstags der "Hitparade" hat das ZDF eine Jubiläumsshow ausgestrahlt. Die von Thomas Gottschalk moderierte Show erreichte weit mehr als fünf Millionen Zuschauer, kein anderer Sender war in der Primetime erfolgreicher.



28.04.2019 - 09:53 Uhr von Timo Niemeier 28.04.2019 - 09:53 Uhr

5,83 Millionen Menschen haben sich am Samstagabend für das ZDF entschieden und die Jubiläumssendung "50 Jahre ZDF-Hitparade" gesehen. Die Mainzer waren damit der erfolgreichste Sender in der Primetime, kein anderes Format hatte nach 20:15 Uhr mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag dann auch bei starken 19,5 Prozent. Und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die von Thomas Gottschalk moderierte Schlagerschau richtig gut: 890.000 Zuschauer entsprachen hier 10,3 Prozent.

Das Erste hatte dagegen keine Chance: Dort kam "Ich weiß alles!" zur besten Sendezeit auf 4,08 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent. Doch auch beim Ersten kann man damit zufrieden sein. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,7 Prozent rund. Weil Das Erste am Nachmittag noch tolle Quoten mit dem Revierderby erzielte, war der Sender am Samstag Tagesmarktführer (DWDL.de berichtete).

Doch zurück zum ZDF, wo das "Aktuelle Sportstudio" am späten Abend noch 2,56 Millionen Menschen erreichte. Das war die zweithöchste Reichweite des Formats in diesem Jahr, der Marktanteil lag bei sehr guten 15,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 11,0 Prozent ein zweistelliger Wert erzielt. Am Vorabend hielt sich "Dr. Klein" bei 2,62 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent. Bedenkt man, dass das nur eine Wiederholung war, kann man damit in Mainz eigentlich zufrieden sein.

Gegen den Fußball im Ersten und bei Sky hatte das ZDF am Nachmittag allerdings Probleme. "Stadt, Land, Lecker" erzielte ab 15:15 Uhr nur 7,0 Prozent, 1,05 Millionen Menschen schalteten ein. "Bares für Rares" steigerte die Reichweite danach zwar immerhin auf 1,47 Millionen, aber auch der Dauerbrenner holte damit nur enttäuschende 8,8 Prozent. Erst "SOKO Kitzbühel" ließ den Marktanteil ab kurz nach 18 Uhr wieder in den zweistelligen Bereich steigen, 11,0 Prozent waren drin.

