Neues Dresdner "Tatort"-Team feiert starken Einstand

Der neue "Tatort" aus Dresden hat einen standesgemäßen Einstand gefeiert und sowohl beim jungen Publikum als auch insgesamt den Tagessieg eingefahren. Ansonsten lief beim Ersten am Sonntag nicht sehr viel zusammen.



29.04.2019 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2019 - 09:35 Uhr

Cornelia Gröschel hat am Sonntag ihren Einstand beim Dresdner "Tatort" gefeiert, die Schauspielerin ist ab sofort als Oberkommissarin Leonie Winkler in der Krimireihe zu sehen. Gröschel folgte auf Alwara Höfels, deren Abschied bereits Ende 2017 bekannt wurde (DWDL.de berichtete). Das neue Ermittlerteam hat sich zum Auftakt nun richtig gut geschlagen: 9,67 Millionen Menschen schalteten den "Tatort" am Sonntagabend zur besten Sendezeit ein - mehr Zuschauer hatte natürlich kein anderes Format. Der Marktanteil lag bei starken 27,7 Prozent. Zum Vergleich: Der letzte Fall mit Höfels erreichte im Mai 2018 "nur" 7,62 Millionen Zuschauer.

Auch beim jungen Publikum war der "Tatort" am Sonntag das erfolgreichste Format: 2,72 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für starke 23,8 Prozent. Ansonsten lief beim Ersten aber nicht viel zusammen. Die Wiederholung von "Maria Wern, Kripo Gotland - Eine andere Welt" kam im Anschluss an den "Tatort" immerhin noch auf 3,25 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent. Am Vorabend blieb die "Lindenstraße" aber bei 2,17 Millionen Zuschauern und 8,5 Prozent Marktanteil hängen. Überhaupt waren zweistellige Marktanteile im Ersten am Sonntag die Ausnahme, das schaffte zwischen 6 und 20 Uhr lediglich die Komödie "Wohin der Weg mich führt", die es ab 15 Uhr auf 11,4 Prozent brachte.

Auch das ZDF präsentierte sich am Sonntag nicht in bester Verfassung, erreichte gegen den starken "Tatort" in der Primetime mit "Ein Sommer in der Toskana" aber immerhin 5,33 Millionen Menschen, mit den erzielten 15,3 Prozent kann man sehr zufrieden sein. Davor überzeugte "Terra X" mit 4,21 Millionen Zuschauern und 14,1 Prozent. Am Vormittag unterhielt Andrea Kiewel im "Fernsehgarten on tour" 1,75 Millionen Menschen, damit waren 12,6 Prozent drin. Zwischendurch musste sich das ZDF aber auch immer wieder mit einstelligen Werten begnügen, der Auftakt in die neue "Duell der Gartenprofis"-Staffel blieb etwa bei nur 6,8 Prozent hängen. So lag der Tagesmarktanteil des ZDF letztlich bei nur 10,4 Prozent. Das Erste war mit 11,8 Prozent deutlich erfolgreicher.

