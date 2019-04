Solide Primetime kann ProSieben auch nicht helfen

© ProSieben

ProSieben lag am Sonntag hinter Sat.1 und dem Ersten und nur ganz knapp vor Vox. Schuld daran ist die schwache Performance in der Daytime, vor allem die "Superhero Germany"-Wiederholung tut sich schwer. Aber auch kabel eins und RTL II hatten am Sonntag Probleme.



29.04.2019 von Timo Niemeier

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent kann man bei ProSieben nicht zufrieden sein. Damit landete der Sender am Sonntag nicht nur hinter RTL, sondern auch hinter Sat.1 und dem Ersten. Vox lag zudem nur 0,1 Prozentpunkte hinter ProSieben. Dabei präsentierte sich die Primetime eigentlich recht solide, auch wenn ProSieben hier normalerweise mehr gewöhnt ist. Mit dem Film "Nerve" waren aber immerhin 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, 1,27 Millionen Menschen schalteten ein. "Eagle Eye - Außer Kontrolle" landete danach bei 9,4 Prozent.

Die echten Probleme hatten ProSieben in der Daytime. So holte die Wiederholung von "Superhero Germany" zur Mittagszeit nur 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Filme "Jack and Jill" und "Who Am I" waren danach ebenfalls nur zu 6,9 und 6,8 Prozent gut. Das hat den Schnitt nach unten gezogen, aber auch in den frühen Morgenstunden lag ProSieben im tief einstelligen Bereich.

Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 4,5 und 4,3 Prozent hatten am Sonntag aber auch kabel eins und RTL II Probleme. Bei kabel eins erreichte "Police Academy 6" in der Primetime immerhin 4,9 Prozent und fast eine Million Gesamtzuschauer, "King Kong" blieb bei RTL II bei 4,4 Prozent hängen. 810.000 Menschen sahen insgesamt zu. Später steigerte sich "I, Frankenstein" auf 7,6 Prozent, doch vor allem der späte Nachmittag zog den Schnitt nach unten. "Der Trödeltrupp" und "Mein neuer Alter" erreichten nur 3,6 und 3,5 Prozent in der Zielgruppe. Bei kabel eins holte eine alte "Rosins Restaurants"-Folge ab 16:20 Uhr nur 4,2 Prozent, "Ab ins Kloster" erreichte danach nur unwesentlich bessere 4,6 Prozent.

