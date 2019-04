"Game of Thrones" bleibt ein riesiger Quoten-Erfolg für Sky

© Sky Deutschland

Der Hype um die finale Staffel von "Game of Thrones" hält an, auch die dritte Folge hat bei Sky Atlantic hervorragende Quoten eingefahren. In der Nacht waren bei den ganz jungen Zuschauern mehr als 70 Prozent Marktanteil drin. Aber auch ZDFneo und andere Nischensender waren am Montag sehr stark.



30.04.2019 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2019 - 09:05 Uhr

Die dritte Folge der letzten "Game of Thrones"-Staffel hat Sky Atlantic am Montag in den Quotencharts nach vorne gespült. Aufgrund der starke Quoten der Serie erreichte der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent. In der Primetime kam "Game of Thrones" auf starke 5,4 Prozent Marktanteil, 600.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an. Weitere 120.000 schalteten die Wiederholung um 22:45 Uhr an.





Aber auch die Ausstrahlung um 20:15 Uhr war eigentlich nur eine Wiederholung, denn Sky Atlantic zeigt die neuesten Folgen immer schon in der Nacht um 3 Uhr - und hier waren die Quoten exorbitant gut. 580.000 Menschen, und damit fast so viele wie um 20:15 Uhr, sahen sich die deutsche TV-Premiere der dritten "Game of Thrones"-Folge der laufenden Staffel an. Beim Gesamtpublikum entsprach das 18,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 36,2 Prozent gemessen. Den höchsten Marktanteil erzielte Sky bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, hier waren 72,8 Prozent drin.

Die Werte sind, gerade für einen Bezahlsender, extrem gut. Doch Sky Atlantic war am Montag nicht der einzige Sender, den man sonst normalerweise der Nische zuordnen muss, der richtig gut unterwegs war. ZDFneo erreichte beim Gesamtpublikum einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent. Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" holten 4,8 und 8,4 Prozent Marktanteil ab 20:15 Uhr, weit mehr als eine Million Menschen sahen zu. "Inspector Banks" kam ab 23:30 Uhr noch auf 780.000 Zuschauer und 7,5 Prozent.

Super RTL punktete derweil mit True Crime: "On the Case - Unter Mordverdacht" erreichte schon zur besten Sendezeit 560.000 Zuschauer, damit waren 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Im weiteren Verlauf des Abends stieg die Reichweite bis auf 710.000 und der Marktanteil auf 7,2 Prozent. Bei Nitro lief es derweil für zwei Folgen von "Cobra 11" sehr gut, mit jeweils mehr als 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag die Serie im grünen Bereich. "100% Bundesliga" sackte danach aber auf 1,2 Prozent ab.

