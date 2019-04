"Guidos Masterclass" legt enttäuschenden Start hin

© TVNow/Andreas Friese

Die neue Design-Show "Guidos Masterclass" hat bei Vox zum Auftakt noch nicht überzeugt, mit Mühe lag die Reichweite bei mehr als einer Million. Immerhin konnte sich Guido Maria Kretschmer noch vor den "Geissens" bei RTL II halten.



30.04.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2019 - 09:23 Uhr

Guido Maria Kretschmers neue Vox-Show ist mit enttäuschenden Quoten gestartet. Nur 1,04 Millionen Menschen sahen sich die erste Ausgabe von "Guidos Masterclass" am Montag zur besten Sendezeit an, 540.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,1 Prozent und damit recht deutlich unter dem aktuellen Vox-Schnitt, der zuletzt bei etwas mehr als 7,0 Prozent lag.

"Goodbye Deutschland" hielt ab 22 Uhr immerhin fast alle Zuschauer und kam mit einer Gesamt-Reichweite von 980.000 auf bessere 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Weil aber am Nachmittag nur "Shopping Queen" wirklich überzeugen konnte und 9,4 Prozent holte, musste sich Vox mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent begnügen. kabel eins lag mit 6,0 Prozent knapp dahinter: In der Primetime holte der Sender mit "Mission: Impossible" und "Mission: Impossible 2" gute 5,1 und 6,5 Prozent.

Vox hielt mit "Guidos Masterclass" in der Primetime also nicht nur kabel eins auf Abstand, sondern auch RTL II. Dort erreichten zwei neue Ausgaben der "Geissens" dennoch gute 5,6 und 6,1 Prozent. Mit 790.000 und 860.000 Zuschauern blieb die Reichweite aber recht deutlich unter der Marke von einer Million hängen. Einen seiner besseren Tage erwischte RTL II am Montag am Nachmittag. "Krass Schule" holte immerhin 5,7 Prozent und auch "Hilf mir!" holte in der Stunde zuvor diesen Wert, die Folge davor blieb aber bei 3,3 Prozent hängen.

