"Nachtschwestern" macht aus "GZSZ"-Vorlauf zu wenig

Um seine neue Serie "Nachtschwestern" anzuschieben, zeigte RTL eine XXL-Folge von "GZSZ" im Vorlauf. Die funktionierte zwar auch in der Primetime sehr gut - doch "Nachtschwestern" halbierte im Anschluss den Marktanteil beinahe.



01.05.2019 - 09:06 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2019 - 09:06 Uhr

Nachdem RTL im Bereich eigenproduzierter Serien in der jüngeren Vergangenheit mehr ernüchternde als ermutigende Quoten eingefahren hat, blieb nun auch die neue Serie "Nachtschwestern" zum Auftakt hinter den Erwartungen zurück. Die waren für die erste Woche vor allem deswegen recht hoch, weil RTL immerhin mit einer XXL-Folge von "GZSZ", die sich diesmal bis in die Primetime erstreckte, eines seiner verlässlichsten Zugpferde in die Waagschale warf, um den Neustart anzuschieben.

Tatsächlich verlängerte "GZSZ" das aus dem Vorabend bekannte Quotenniveau auch in die Primetime. So kam die verlängerte Folge am Dienstag auf einen sehr guten Marktanteil von 21,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 2,76 Millionen Zuschauer eingeschaltet - das lag ziemlich genau im Schnitt der letzten Tage. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 11,2 Prozent.

Aus dieser starken Vorlage machten die "Nachtschwestern" dann zu wenig. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde im Vergleich zu "GZSZ" beinahe halbiert und lag bei 11,2 Prozent. Insgesamt sahen noch 1,9 Millionen Zuschauer den Serien-Auftakt, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf 7,1 Prozent zurück. Der "GZSZ"-Nachklapp "Der Gerner-Clan: Affären, Schicksale & Intrigen" ließ ab 22:15 Uhr die Quoten dann zwar wieder steigen - direkt im Anschluss an die Serie wäre aber wohl noch mehr drin gewesen. So reichte es für 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,55 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Schlechte Nachrichten kommen unterdessen auch aus dem Nachmittagsprogramm. "Vorher Nachher" büßte nach dem schwachen Einstand vom Montag mit der zweiten Folge noch Zuschauer ein und lag bei miserablen 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings lief es für "Die Superhändler" direkt davor mit 5,8 Prozent Marktanteil sogar noch schlechter, auch die "Freundinnen"-Wiederholung war danach mit 5,4 Prozent Marktanteil noch erfolgloser.

