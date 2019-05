Kerner-Quiz legt zu, doch der Abräumer heißt "Big Manni"

© SWR/Benoît Linder

"Big Manni" - die Komödie in Anlehnung an den echten FlowTex-Skandal - brachte dem Ersten am Mittwochabend nicht nur den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum, sondern auch starke Quoten bei den jüngeren Zuschauern.



02.05.2019 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2019 - 09:13 Uhr

Das Erste arbeitete am Mittwochabend den Milliarden-Betrug bei der Firma FlowTex mit der Komödie "Big Manni" auf und traf damit offenbar den Nerv des Publikums. Mit 4,68 Millionen Zuschauern setzte sich der Film am Maifeiertag in der Primetime komfortabel an die Spitze und erzielte einen Marktanteil von 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Erfreulich zudem, dass die Komödie generationenübergreifend gut funktionierte: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,9 Prozent Marktanteil sehr gut aus.

Gelohnt hat sich zudem, im Anschluss nochmal die wahre Geschichte ind er Doku "Big Manni - Big Money" aufzuarbeiten. Die meisten Film-Zuschauer blieben nämlich dran: 4,32 Millionen Zuschauer wurden noch gezählt, die Marktanteile blieben mit 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen praktisch unverändert. Um so erstaunlicher ist der Blick auf den Tagesmarktanteil, wo Das Erste nicht über schwache 8,6 Prozent hinaus kam. Das DFB-Pokalfinale der Damen lief am Vorabend mit 1,75 Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent Marktanteil zumindest noch solide. Ansonsten erreichten nur noch die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" und die "Sendung mit der Maus" am Morgen zweistellige Marktanteile.

Das ZDF tat gut daran, tagsüber mit einer zweistündigen Folge von "Bares für Rares - Lieblingsstücke" und Wiederholungen von "Rosenheim-Cops" und "SOKO Wismar" in etwa die Kost wie an normalen Wochentagen zu bieten, um sich letztlich die Tagesmarktführung zu sichern. Da machte es dann auch nichts, dass das ZDF in der Primetime klar hinter dem Ersten lag. Das Kerner-Quiz "Da kommst du nie drauf!" legte dabei um 20:15 Uhr nach der etwas blassen Comeback-Folge Mitte April zu und zählte nun 3,57 Millionen Zuschauer, was 11,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,8 Prozent Marktanteil sehr ordentlich.

Dunja Hayali hatte es ab 22 Uhr dann einmal mehr schwer. 1,66 Millionen Zuschauer reichten nicht für mehr als 7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung mit 3,7 Prozent Marktanteil kein Erfolg. Nicht mal Markus Lanz konnte am späten Abend noch punkten. 1,21 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil waren das ernüchternde Ergebnis.

