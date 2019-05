RTL geht mit "Angry Birds" unter, ProSieben-Film vorn

© TVNOW / Rovio Animation

Der Hype ums Smartphone-Spiel "Angry Birds" liegt schon eine ganze Weile zurück - insofern kam der zugehörige Film bei RTL nun wohl einfach ein paar Jahre zu spät. Die Quoten waren jedenfalls ernüchternd. Deutlich besser lief's für ProSieben



02.05.2019 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2019 - 09:37 Uhr

Angry Birds war mal eines der erfolgreichsten Spiele auf den Smartphones der Welt - die besten Zeiten hat die App nun aber schon eine Weile hinter sich. Die Free-TV-Premiere von "Angry Birds - Der Film" konnte bei RTL am 1. Mai daher auch nicht mehr allzu viele vor den Fernseher locken: Nur 1,32 Millionen Zuschauer wurden um 20:15 Uhr gezählt, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 4,3 Prozent - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatten es die Vögel schwer: Mit nur 8,6 Prozent Marktanteil blieben sie weit unter dem Soll. Auch "Sausage Party - Es geht um die Wurst" lief im Anschluss nicht besser und blieb sogar bei 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen.

Der Primetime-Sieg in der Zielgruppe ging stattdessen an ProSieben, das ebenfalls mit einer Free-TV-Premiere aufwartete. Der Thriller "Boston" mit Mark Wahlberg holte in der klassischen Zielgruppe gute 12,0 Prozent Marktanteil. 2,16 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss lief auch "Unstoppable - Außer Kontrolle" mit 10,8 Prozent Marktanteil solide. Zufrieden sein kann man auch bei Sat.1, wo der Film "Die Schadenfreundinnen" immerhin 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Vox hatte unterdessen mit "Magnum P.I." erneut keine Chance und kam nicht über 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. RTL II setzte auf die Ranking-Show "The Big 50" und musste sich mit ebenfalls 4,7 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Im Anschluss wurde nochmal die erste Folge aus dem Jahr 2016 wiederholt, die sich auf 6,1 Prozent Marktanteil steigerte. Solide präsentierte sich kabel eins, wo der Film "Cool Runnings" zunächst 5,0 Prozent Marktanteil erzielte, um sich dann mit "Shaft - noch Fragen?" auf 6,9 Prozent in der Zielgruppe zu steigern.

Tagesmarktführer wurde trotz der schwachen Primetime-Performance bei den 14- bis 49-Jährigen mit genau 10,0 Prozent Marktanteil trotzdem RTL. Der Sender schlug sich tagsüber ganz gut: Am Vorabend etwa erzielte "Comeback oder weg?" gute 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 17 Uhr hatte zudem auch "Bruce Allmächtig" 13,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Erfolgreichste Sendung war aber "RTL aktuell": Die Nachrichtensendung ließ den Marktanteil auf 16,3 Prozent steigen.

