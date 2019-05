Eintracht-Halbfinale holt neuen Saison-Rekord bei RTL

© UEFA

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea hat RTL am Donnerstag den Tagessieg bei Jung und Alt beschert. Mit mehr als 27 Prozent Marktanteil markierte die zweite Halbzeit zugleich einen neuen Saison-Rekord.



03.05.2019 - 10:45 Uhr von Alexander Krei 03.05.2019 - 10:45 Uhr

Das Unentschiede zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Europa League hat am Donnerstag bei RTL für einen neuen Saison-Rekord gesorgt. 6,27 Millionen Zuschauer waren im Schnitt während der zweiten Halbzeit dabei, sodass sich der Kölner Sender zu diesem Zeitpunkt über einen starken Gesamt-Marktanteil von 25,4 Prozent freuen durfte. In der Spitze fieberten nach Angaben des Senders sogar bis zu 7,28 Millionen Fans vor dem Fernsehe mit.

Noch besser lief es in der Zielgruppe, wo 2,23 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf 27,7 Prozent trieben. Schon die erste Hälfte der am Ende unentschiedenen Partie war mit 5,67 Millionen Zuschauern auf großes Interesse gestoßen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil ab 21:00 Uhr bei 23,1 Prozent. Und auch nach Abpfiff blieben die Quoten gut: Unmittelbar nach Spielende zählte RTL noch 5,25 Millionen Zuschauer sowie 26,6 Prozent Marktanteil. Die anschließenden Analysen hielten noch knapp zwei Millionen Zuschauer bei der Stange und erzielten 14,4 Prozent Marktanteil. Der Countdown vor dem Spiel schaffte dagegen nur 12,1 Prozent.

Während RTL dank des erfolgreichen Fußball-Abends mit einem Tagesmarktanteil von 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich vor ProSieben landete, mussten die Kölner beim Gesamtpublikum dem ZDF in der Endabrechnung die Spitzenposition überlassen - auch wenn die Konkurrenz aus Mainz in der Primetime nur den zweiten Rang belegte. 4,30 Millionen Zuschauer machten den Spielfilm "Mit der Tür ins Haus" um 20:15 Uhr zum stärksten RTL-Verfolger. Das Erste kam mit der Wiederholung des Usedom-Krimis "Trugspur" auf 3,62 Millionen.

Als RTL um kurz nach Mitternacht sein "Nachtjournal" zeigte, hatten die meisten Fußball-Fans übrigens schon abgeschaltet. Trotz des starken Vorlaufs zählte das Magazin nur noch 790.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe. Die Freude über die starken Europa-League-Quoten dürfte das aber kaum trüben.

