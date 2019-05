"Topmodels" machen auch gegen Fußball eine gute Figur

© ProSieben/Richard Hübner

"Germany’s Next Topmodel" ist am Donnerstag in der Zielgruppe der erste Fußball-Verfolger gewesen, mit den Quoten kann ProSieben sehr zufrieden sein. RTL II tat sich im Gegensatz dazu schwerer als zuletzt und Sat.1 ging mit alten "Criminal Minds"-Folgen völlig unter.



03.05.2019 - 10:51 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2019 - 10:51 Uhr

Mehr als 20 Prozent Marktanteil hat RTL mit dem Europa-League-Spiel zwischen Frankfurt und Chelsea in der Zielgruppe geholt. Damit waren die Kölner deutlich stärker als sonst - ProSieben hat man damit aber nicht geschadet. Dort lief "Germany’s Next Topmodel" auf einem gewohnt starken Niveau: 1,50 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und bescherten dem Sender damit in der Zielgruppe sehr gute 16,5 Prozent Marktanteil. Damit war die klumsche Modelsuche auch erster Fußball-Verfolger am Donnerstag.

Auch insgesamt musste das Format keine Abschläge im Vergleich zu den Vorwochen hinnehmen - im Gegenteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,15 Millionen und stieg damit binnen Wochenfrist um 250.000. Das Staffel-Tief aus der vergangenen Woche konnte man nun trotz der härteren Konkurrenz wieder deutlich hinter sich lassen. Später am Abend holte "red" noch 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,12 Millionen Menschen sahen sich das Magazin insgesamt an.

Etwas mehr zu kämpfen als ProSieben hatte am Donnerstag RTL II. Dort fiel "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" in dieser Woche erstmals unter die Marke von einer Million Zuschauer, 940.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Dokureihe an. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 5,3 Prozent auf dem bislang niedrigsten Niveau. Bei diesem starken Gegenprogramm sind die erzielten Werte aber immer noch ein respektables Ergebnis für RTL II. "Extrem Sauber" lag im Anschluss mit 5,4 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. Bei kabel eins tat sich derweil "Achtung Abzocke" sehr schwer, Peter Giesel erreichte zur besten Sendezeit nur 3,8 Prozent Marktanteil.

Überhaupt nicht rund lief es am Donnerstag in der Primetime für Sat.1, dort setzte man allerdings auch nur auf alte "Criminal Minds"-Folgen. Die ersten drei Wiederholungen erreichten in der Spitze lediglich 5,7 Prozent Marktanteil und zogen so auch den Tagesmarktanteil deutlich nach unten, der letztendlich bei 7,4 Prozent lag. Erst spät am Abend berappelte sich die US-Serie doch noch: Um 23:10 Uhr stieg der Marktanteil plötzlich auf 10,5 Prozent, exakt eine Million Menschen sahen sich die Folge noch an. Nach Mitternacht waren für eine weitere Folge sogar 12,8 Prozent drin.

Recht erfolgreich verlief der Abend für Tele 5: Mit dem Film "Missing in Action" unterhielt man 670.000 Zuschauer, das führte zu sehr guten 2,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit lag Tele 5 sogar vor ZDFneo, das in der Primetime auf "Bares für Rares" setzte. In der Zielgruppe waren 1,3 Prozent drin. Auch "Missing in Action 2" erreichte im Anschluss noch mehr als eine halbe Million Zuschauer, der Gesamt-Marktanteil stieg hier leicht auf 2,6 Prozent. Der dritte Teil der Reihe erreichte ab Mitternacht sogar 3,2 Prozent, 220.000 Menschen sahen noch zu.

