"Luke! Die Schule und ich" erobert Zweistelligkeit zurück

Das Sat.1-Quiz "Luke! Die Schule und ich" hat am Freitag einen zweistelligen Marktanteil erzielt und sich damit besser geschlagen als beim Staffel-Auftakt vor einer Woche. An "Let's dance" gab's in der Zielgruppe aber natürlich kein Vorbeikommen.



04.05.2019 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 04.05.2019 - 09:01 Uhr

Nachdem sich "Luke! Die Schule und ich" in der vergangenen Woche mit einem einstelligen Marktanteil zurückmeldete, hat das Schul-Quiz in Sat.1 sieben Tage später die Zweistelligkeit zurückerobern können. Mit 890.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Show am Freitagabend einen guten Marktanteil von 10,7 Prozent in der Zielgruppe und war damit stärkster Verfolger von "Let's dance", das sich erneut an die Spitze setzte.

1,37 Millionen junge Zuschauer konnten sich für die RTL-Tanzshow begeistern, sodass der Marktanteil bei 17,3 Prozent lag. Insgesamt schalteten 4,02 Millionen Zuschauer ein, fast 200.000 mehr als vor einer Woche. Zumindest hier musste sich "Let's dance" allerdings den Öffentlich-Rechtlichen geschlagen geben: Ganz vorne landete die ZDF-Krimiserie "Der Alte", die mit 5,28 Millionen Zuschauern auf 18,0 Prozent Marktanteil kam, "Letzte Spur Berlin" zählte danach noch 4,36 Millionen. Der Deutsche Filmpreis tat sich später am Abend dennoch schwer und erreichte im Anschluss an die "heute-show" mit 970.000 Zuschauer und 7,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Sat.1 kam mit "Luke! Die Schule und ich" unterdessen um 20:15 Uhr nicht über 1,49 Millionen Zuschauer hinaus, was nur einer leichten Verbesserung gegenüber der Vorwoche entsprach. Und obwohl das Quiz etwas zulegen konnte, tat sich "Die Faisal Kawusi Show" im Anschluss schwerer als noch vor einer Woche. Mehr als 930.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 9,3 Prozent in der Zielgruppe waren am späten Abend für die Comedyshow nicht drin.

ProSieben trumpfte dagegen zu fortgeschrittener Stunde regelrecht auf und hielt um 23:38 Uhr noch 830.000 Zuschauer mit dem Spielfilm "Born 2 Die" vor dem Fernseher. In der Zielgruppe zog der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf starke 14,5 Prozent an. "Transformers: Ära des Untergangs" hatte sich im Vorfeld noch ein ganzes Stück schwerer getan und blieb mit 9,6 Prozent Marktanteil unauffällig.

