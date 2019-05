Pilawas "Quizduell" mit gelungener Rückkehr ins Erste

© ARD/Uwe Ernst

Das "Quizduell" hat im Ersten den Sendeplatz von "Wer weiß denn sowas?" eingenommen und zum Start auch sehr gute Quoten eingefahren. So gut wie für Kai Pflaume lief es für Jörg Pilawa zwar nicht, aber man kann sehr zufrieden sein. Das ZDF war dennoch nicht zu schlagen.



07.05.2019 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2019 - 09:21 Uhr

"Wer weiß denn sowas?" hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich steigern können, zuletzt sahen im Schnitt deutlich mehr als drei Millionen Menschen täglich zu. Nach dem Ende der Staffel hat nun Jörg Pilawa mit seinem "Quizduell" den Sendeplatz um 18 Uhr übernommen, der Start verlief auch schon sehr vielversprechend. Zwar blieb man unter dem Niveau der vergangenen Monate zurück, mit im Schnitt 2,91 Millionen Zuschauern und 16,2 Prozent Marktanteil kann man aber noch immer sehr zufrieden sein. Auch beim jungen Publikum lag das "Quizduell" mit 8,6 Prozent über den Normalwerten des Senders.

Gegen das ZDF kam man allerdings nicht an: "SOKO 5113" unterhielt ab kurz nach 18 Uhr 3,30 Millionen Zuschauer und damit deutlich mehr als "Quizduell", das entsprach 17,5 Prozent Marktanteil. Dafür lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 3,6 Prozent extrem schlecht. Doch zurück zum Ersten, wo im Anschluss an das Quiz das "Großstadtrevier" Federn lassen musste, derzeit zeigt Das Erste aber ohnehin nur Wiederholungen der Serie. Angesichts dessen sind die erzielten 9,7 Prozent eigentlich ein recht guter Wert, 2,29 Millionen Menschen sahen sich die Serie an. Sehr schwer hat es derweil "Quizzen vor acht", auch am Montag reichte es nur zu 1,64 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent Marktanteil.

Auch in der Primetime musste sich Das Erste am Montag dem ZDF geschlagen geben. Die Doku "Magisches Land" erreichte 3,36 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent, beim ZDF sahen sich zur gleichen Zeit 6,14 Millionen Menschen den Krimi "Sarah Kohr - Das verschwundene Mädchen" an. Die Mainzer waren damit der stärkste Sender am Montag, kein anderes Format hatte mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei sehr guten 19,6 Prozent.

Stark war am Montag auch einmal mehr ZDFneo unterwegs: Zwei Folgen "Inspector Barnaby" kamen auf 6,6 und 8,9 Prozent Marktanteil, die erste Episode hatte etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer. ZDFneo holte dadurch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent und lag unter anderem vor Vox und ProSieben. Bei One sorgte die Premiere der britischen Serie "Clique" für überschaubaren Quoten. 70.000 Menschen sahen sich Folge eins ab 22:30 Uhr an, die zweite Episode kam danach immerhin auf 90.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag zunächst bei schlechten 0,4 Prozent, später wurden 0,7 Prozent gemessen.

Teilen