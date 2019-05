Sat.1 mit alter Komödie überraschend erfolgreich

© Sat.1

Am Montagabend hat Sat.1 zuletzt viele Rückschläge hinnehmen müssen, ausgerechnet mit einer alten Komödie lief es nun aber so gut wie schon lange nicht mehr. Bei ProSieben macht "Mom" Probleme und Guido Maria Kretschmer verharrt bei Vox im Tief.



07.05.2019 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2019 - 09:44 Uhr

Mit "Einstein" und "Der Bulle und das Biest" hat Sat.1 Anfang des Jahres am Montagabend keine guten Quoten erzielt. Und auch mit vermeintlich harten Themen in Filmen konnte der Sender zuletzt nicht wirklich punkten. Nun war es ausgerechnet eine alte Komödie, die Sat.1 überraschend starke Quoten beschert hat. Zwar sahen sich nur 1,46 Millionen Menschen den Film "Abi 97 - Gefühlt wie damals" an, davon waren aber 910.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei 10,1 Prozent. "Abi 97" war damit der erfolgreichste Film seit Monaten, den Sat.1 am Montagabend gezeigt hat. In der Primetime musste man sich auch nur RTL geschlagen geben, dort kam "Wer wird Millionär?" auf 1,26 Millionen junge Zuschauer und 13,8 Prozent. Insgesamt spielte Günther Jauch natürlich in einer anderen Liga: Die Gesamtreichweite betrug 4,61 Millionen. Und während Sat.1 am späten Abend mit dem Film "Dating Alarm" auf 8,1 Prozent zurückfiel, holte "Extra" bei RTL immerhin noch 12,5 Prozent. Probleme hatte derweil ProSieben: Zwei "Big Bang Theory"-Folgen blieben zu Beginn des Abends bei 9,5 und 8,8 Prozent Marktanteil hängen, ehe es für "Mom" sogar auf 6,7 Prozent hinab ging. Die Idee, die Sitcom im "Big Bang"-Sandwich zu zeigen, hat sich bislang nicht ausgezahlt. Leonard, Sheldon & Co. steigerten sich später zwar wieder auf zweistellige Marktanteile, "Late Night Berlin" blieb aber ebenfalls bei nur mageren 8,7 Prozent hängen. Nicht zufrieden sein kann man auch bei Vox, wo "Guidos Masterclass" auf dem enttäuschenden Auftaktniveau hängen geblieben ist. Nur 1,05 Millionen Menschen sahen sich die zweite Ausgabe des Design-Wettbewerbs an, knapp die Hälfte davon kam aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum bewegte sich mit 6,0 Prozent auf einem überschaubaren Niveau. Eine alte Folge von "Goodbye Deutschland" holte im Anschluss auch nur 6,6 Prozent.

