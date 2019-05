"Flash" und "Gotham" melden sich mit guten Quoten zurück

© Warner Brothers

Die US-Serien "The Flash" und "Gotham" laufen jetzt bei ProSieben Maxx, zum Start gab es gute Quoten. Auch die Animes laufen beim Sender weiter sehr gut. Bei Sky sorgte "Game of Thrones" derweil erneut für Top-Quoten und stellte auch den Fußball in den Schatten.



07.05.2019 - 10:02 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2019 - 10:02 Uhr

Weil sie bei ProSieben nur noch sehr überschaubaren Erfolg hatten, mussten "The Flash" und "Gotham" den Sender wechseln. Seit dieser Woche sind die beiden Serien beim kleineren ProSieben Maxx zu sehen, dort ist der Quotendruck nicht ganz so groß. Der Auftakt verlief auch recht erfolgreich: "The Flash" verzeichnete zur besten Sendezeit 240.000 Zuschauer, das entsprach 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Serie lag damit deutlich über dem Senderschnitt.





Eine alte "Warehouse 13"-Folge war danach allerdings nicht mehr so gefragt und verzeichnete nur noch 1,3 Prozent Marktanteil, 160.000 Menschen sahen insgesamt zu. "Gotham" steigerte die Reichweite ab 22 Uhr dann wieder auf 190.000, das ließ auch den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 1,6 Prozent steigen. Richtig erfolgreich war ProSieben Maxx dann aber ab 22:50 Uhr: Zwei alte "Akte X"-Folgen erreichten 2,4 und 2,8 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag punktete man zudem mit der Anime-Schiene, "Dragon Ball Z Kai" holte 4,1 Prozent, "Naruto Shippuden" 3,6 Prozent.

Auch Sky punktete am Montag einmal mehr mit seriellen Inhalten - und wie. Bereits in der Nacht sahen sich 700.000 Menschen die Premiere der vierten "Game of Thrones"-Folge an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei bärenstarken 39,0 Prozent. Und auch beim Gesamtpublikum wurden extrem starke 21,3 Prozent gemessen. Die gleiche Episode kam in der Primetime dann noch einmal auf 720.000 Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden damit 6,1 Prozent gemessen. "Game of Thrones" stellte damit auch den Fußball in den Schatten: Das Zweitliga-Spiel zwischen Köln und Fürth, bei dem die Kölner den Aufstieg in Liga eins fixierten, kam ab 20:30 Uhr nur auf 250.000 Zuschauer, in der Zielgruppe wurden damit 1,7 Prozent erzielt.

Auch bei Nitro war eine Serie erfolgreicher als Fußball: Zwei Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" kamen ab 20:15 Uhr auf sehr gute 2,5 und 2,9 Prozent Marktanteil, "100% Bundesliga" erreichte danach aber nur noch 1,5 Prozent. 220.000 Menschen sahen sich die Live-Sendung am späten Abend an.

