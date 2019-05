"Sing meinen Song" meldet sich mit Primetime-Sieg zurück

© TVNow/Boris Breuer

Der Start in die neue Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat Vox sehr gute Quoten beschert, kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr in der Zielgruppe erfolgreicher. Bei RTL II sorgte einmal mehr "Armes Deutschland" für starke Werte.



08.05.2019 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 08.05.2019 - 09:00 Uhr

Nachdem die Quoten von "Sing meinen Song" fast durchweg nach oben gingen, war die Erfolgsrally im vergangenen Jahr schlagartig vorbei. Der Marktanteil in der Zielgruppe blieb damals im einstelligen Bereich hängen und die Reichweite lag bei weniger als eineinhalb Millionen - davor kam das Format regelmäßig auf mehr als zwei Millionen Zuschauer. Bei Vox und Talpa wird man die Schwächen aus 2018 genau analysiert haben, um es dieses Jahr besser zu machen. Zumindest der Start ist aus Quotensicht nun jedenfalls gelungen.

2,04 Millionen Menschen sahen sich den Auftakt in die neue Staffel an, 1,10 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe war "Sing meinen Song" damit so erfolgreich wie kein anderes Format in der Primetime, lediglich "GZSZ" hatte am Vorabend noch einige junge Zuschauer mehr. Bei Vox kann man sich nun über sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil freuen. Im Anschluss holte auch die "Wincent-Weiß-Story" gute 9,9 Prozent.

Sehr zufrieden sein kann man mit dem Abend auch bei RTL II. Eine neue Ausgabe von "Armes Deutschland" erreichte 1,51 Millionen Zuschauer, 880.000 davon kamen aus der Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 10,0 Prozent. Eine alte Folge steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 12,0 Prozent. Am Nachmittag erreichte "Krass Schule" mit 7,2 Prozent übrigens den besten Marktanteil der laufenden Staffel und auch "Köln 50667" (9,4 Prozent) und "Berlin - Tag & Nacht" (8,6 Prozent) liefen sehr gut.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man derweil in Unterföhring. ProSieben blieb mit "Big Countdown" in der Primetime bei schlappen 8,6 Prozent Marktanteil hängen, nur 1,14 Millionen Menschen sahen sich eine alte Ausgabe der Rankingshow an. Bei Sat.1 blieben zwei Wiederholungen von "Navy CIS" bei 7,2 und 7,3 Prozent hängen, erst eine neue Folge von "Hawaii Five-0" steigerte sich danach auf immerhin 8,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

