"Top Chef Germany" kocht zum Start auf sehr kleiner Flamme

Mit "Top Chef Germany" wollte Sat.1 dem Koch-Genre im TV neues Leben einhauchen, zum Auftakt ist das aber gründlich schiefgegangen. Die Quoten lagen auf einem extrem enttäuschenden Niveau, in der Zielgruppe hatte die Show so viele Zuschauer wie "taff".



09.05.2019 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 09:07 Uhr

Die neue Sat.1-Kochshow "Top Chef Germany" ist mit enttäuschenden Werten gestartet. Nur 1,11 Millionen Menschen sahen sich den Auftakt des neuen Formats am Mittwoch zur besten Sendezeit an, 490.000 Zuschauer davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag damit bei schlechten 6,1 Prozent. "Top Chef Germany" enttäuschte damit zum Auftakt auf ganzer Linie - und lag in der Zielgruppe übrigens auf einem Niveau mit "taff". Das ProSieben-Magazin hatte am Nachmittag 480.000 junge Zuschauer, kam damit zu deutlich früherer Uhrzeit aber auf 13,2 Prozent.

"Top Chef Germany" zog damit auch den gesamten Tagesmarktanteil von Sat.1 nach unten, dieser lag am Mittwoch bei nur 6,6 Prozent. RTL II (6,3 Prozent) und kabel eins (6,2 Prozent) lagen in Schlagdistanz. Sehr schwer hatte es im Anschluss an das neue Kochformat auch "Akte 2019", das sich thematisch einem ganz anderen Feld widmete: es ging um teures Wohnen. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank auf noch schlechtere 5,5 Prozent. Und auch am Vorabend sind die Probleme weiterhin groß: "Endlich Feierabend" lag bei 4,9 Prozent, "Genial daneben - Das Quiz" holte sogar noch einen Prozentpunkt weniger.

De Primetime-Sieg in der Zielgruppe sicherte sich RTL mit der Rankingshow "Die 25". 1,14 Millionen junge Menschen interessierten sich für "Geschichten, die Hollywood sofort verfilmen sollte", das entsprach 13,2 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,38 Millionen. "Stern TV" sahen sich im Anschluss immerhin noch exakt zwei Millionen Menschen an, der Marktanteil in der Zielgruppe stieg auf 15,0 Prozent.

Recht durchwachsen verlief der Abend für ProSieben. "Grey’s Anatomy" hielt sich mit 10,1 Prozent knapp im zweistelligen Bereich, 1,25 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "Seattle Firefighters" fiel im Anschluss auf 8,3 Prozent zurück, noch deutlich schlechter lief es aber am späten Abend für "Lucifer". Mit 4,5 und 6,6 Prozent Marktanteil gingen zwei Folgen komplett baden.

