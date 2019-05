Neue ARD-Vorabendserie mit mehr Zuschauern als "Eden"

© ARD/Susanne Bernhard (Montage: FDHrsm Hamburg GbR)

Da kommst du nie drauf: Die neue ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" hat einen sehr guten Start hingelegt, deutlich mehr als drei Millionen Menschen sahen zu. Die Serie hatte sogar mehr Zuschauer als die ersten drei "Eden"-Folgen in der Primetime.



09.05.2019 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 09:28 Uhr

Während Das Erste mit seinen Quizshows am Vorabend inzwischen sehr gut fährt, sieht es im Anschluss regelmäßig deutlich schlechter aus. Zwar haben sich die Serien zuletzt etwas steigern können, mit den Quiz-Sendungen können "Großstadtrevier" & Co. aber längst nicht mithalten. Mit "Watzmann ermittelt" ist nun eine neue Krimiserie am Vorabend gestartet - und die legte auch prompt einen richtigen starken Einstand hin.

3,30 Millionen Zuschauer sahen sich die Auftaktfolge an, am Mittwoch hatte Das Erste nur mit der "Tagesschau" um 20 Uhr mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei sehr guten 14,1 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,8 Prozent gut. "Watzmann ermittelt" schaffte es sogar, die Reichweite des Vorprogramms deutlich zu steigern. "Quizduell" kam ab 18 Uhr nur auf 2,59 Millionen Zuschauer, aber auch das reichte zu sehr zufriedenstellenden 14,2 Prozent.

In der Primetime sah es für den Sender dann mau aus. Die ersten drei Folgen des Sechsteilers "Eden" erreichten nur 2,66 Millionen Zuschauer, also auch im Vergleich mit der Primetime war "Watzmann ermittelt" stärker. Die gezeigten Folgen waren aber auch schon vor einigen Tagen bei Arte zu sehen. Mit einem Marktanteil in Höhe von 9,4 Prozent kann man beim Ersten nicht zufrieden sein.

Den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum sicherte sich das ZDF: Die Kerner-Quizshow "Da kommst du nie drauf!" erreichte 3,78 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent. Noch etwas mehr Zuschauer hatten die Mainzer allerdings am Vorabend mit "SOKO Wismar". Die Serie erreichte 3,79 Millionen Zuschauer, damit waren dann aufgrund der früheren Sendezeit deutlich bessere 20,0 Prozent Marktanteil drin.

Auch bei ZDFneo kann man sich über sehr gute Quoten freuen: "Wilsberg" erreichte zu Beginn der Primetime 2,49 Millionen Zuschauer und damit mehr als alle privaten Sender zur gleichen Uhrzeit, der Marktanteil lag bei starken 8,4 Prozent. Das erleichterte auch der internationalen Koproduktion "Undercover" den Start, die erste Folge kam ab 21:45 Uhr auf exakt eine Million Zuschauer und 3,9 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge holte danach noch 3,6 Prozent.

Teilen