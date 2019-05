Neuer RTL-II-Mittwoch überzeugt das Publikum auf Anhieb

© RTL II / Piya Henrici Fotografie

Mit "Kleine Helden ganz groß" und "Voller Leben" zeigt RTL II die jeweils zweiten Staffeln von zwei emotionalen Formaten - von den Zuschauern wurde der Sender dafür mit guten Quoten belohnt. Bei Vox gab "Magnum P.I." immerhin ein kleine Lebenszeichen ab.



09.05.2019 - 09:47 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 09:47 Uhr

Das neue Line-Up von RTL II am Mittwochabend hat dem Sender gute Quoten beschert. "Kleine Helden ganz groß" verpasste zum Beginn der Primetime mit 910.000 Zuschauern zwar die Millionen-Marke, der Marktanteil in der Zielgruppe lag dennoch bei sehr guten 6,5 Prozent. Die erste Staffel des Formats kam im vergangenen Jahr im Schnitt auf rund einen Prozentpunkt weniger. Gute Voraussetzungen also für die kommenden Wochen.

"Voller Leben - Meine letzte Liste" musste danach zwar einige Zuschauer abgeben, aber auch hier kann RTL II zufrieden sein. 880.000 Zuschauer sahen zu, in der Zielgruppe waren damit 5,3 Prozent Marktanteil drin. Im vergangenen Jahr kam das Format im Schnitt auf weniger als fünf Prozent. Im Anschluss fiel RTL II allerdings in den roten Bereich: Eine alte Ausgabe von "Die Babystation" kam nur auf 4,1 Prozent, "Autopsie" blieb bei 4,9 Prozent hängen. Ein kleines Lebenszeichen gab es am Mittwochabend unterdessen von "Magnum P.I.". Nachdem die US-Serie bei Vox in den vergangenen zwei Wochen bei weniger als fünf Prozent Marktanteil lag, lief es nun zumindest etwas besser. Zwei neue Folgen erreichten im Schnitt fast eineinhalb Millionen Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe betrugen 6,5 und 6,9 Prozent. Damit kann man beim Sender zwar noch wirklich zufrieden sein, doch immerhin ist die Serie damit kein Totalausfall mehr. Spannend ist auch ein Blick auf die ganz kleinen Sender: Sky Sport lag am Mittwoch etwa bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent. Zu verdanken hatte man das natürlich der Champions League: Das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur sahen sich 780.000 Menschen an, das waren deutlich weniger als am Vortag beim Liverpool-Match gegen Barcelona. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag dennoch bei sehr guten 6,1 Prozent, am Dienstag holte Sky mit der CL aber noch 8,5 Prozent

