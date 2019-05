"Tatort" dominiert deutlich, aber RTL hält gut dagegen

© HR/Degeto/Bettina Müller

Der "Tatort" im Ersten hat mehr als neun Millionen Zuschauer unterhalten und auch beim jungen Publikum den Tagessieg eingefahren. RTL schlug sich dagegen mit einem vergleichsweise alten Film richtig gut, auch "Grill den Henssler" punktete trotz Zuschauerverlusten.



13.05.2019 - 09:47 Uhr von Timo Niemeier 13.05.2019 - 09:47 Uhr

9,28 Millionen Menschen haben sich am Sonntagabend den neuesten "Tatort" aus Frankfurt angesehen, der Marktanteil lag damit bei sehr guten 27,7 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte Das Erste mit dem Krimi: 2,34 Millionen Menschen in diesem Alter schalteten ein - Tagessieg. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei ebenfalls sehr starken 22,5 Prozent.

"Anne Will" hielt sich im Anschluss mit 13,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum recht deutlich über dem Senderschnitt, verlor aber wie gehabt etliche Zuschauer. Ab 21:45 Uhr sahen nur noch 3,48 Millionen Menschen zu. Damit fiel der Talk hinter das ZDF zurück: Dort holte das "heute journal" zur gleichen Sendezeit 4,40 Millionen Zuschauer. Die Nachrichtensendung war damit die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages. "Marie fängt Feuer" erreichte zuvor gegen den "Tatort" 4,28 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent.

Aber auch RTL schlug sich gegen die starke Krimi-Konkurrenz sehr gut. Die Wiederholung von "Guardians of the Galaxy" sahen sich 2,68 Millionen Menschen an, 1,60 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Damit war RTL beim jungen Publikum erster "Tatort"-Verfolger, der Marktanteil lag bei sehr guten 16,4 Prozent. "X-Men Origins: Wolverine" fiel später auf 11,2 Prozent zurück. Vox musste mit der zweiten Ausgabe von "Grill den Henssler" einige Abschläge hinnehmen, kann insgesamt aber dennoch sehr zufrieden sein. 1,91 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 11,6 Prozent.

Knapp geschlagen geben musste sich Steffen Henssler damit auch ProSieben. Dort erreichte "xXx: Die Rückkehr des Xander" etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer. Auch die Reichweite in der Zielgruppe war höher als bei "Grill den Henssler", aufgrund der kürzeren Sendezeit musste sich ProSieben allerdings mit einem Marktanteil in Höhe von 10,6 Prozent begnügen. "John Wick" steigerte sich am späten Abend auf 14,2 Prozent.

