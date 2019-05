"heute-show" stark wie seit vielen Wochen nicht mehr

© ZDF/Sascha Baumann

Mehr als vier Millionen Menschen haben sich am Freitag die "heute-show" im ZDF angesehen, Oliver Welke hatte damit fast so viele Zuschauer wie "Letzte Spur Berlin" zuvor. Beim jungen Publikum lief es sogar so gut wie seit mehreren Wochen nicht mehr.



18.05.2019 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2019 - 09:15 Uhr

Auch zehn Jahre nach dem Start ist und bleibt die "heute-show" eine wichtige Quotenstütze für das ZDF am Freitagabend. Welche Ausnahmestellung die Sendung hat, zeigte sich auch in dieser Woche. 4,08 Millionen Menschen schalteten ab 22:30 Uhr ein, beim Gesamtpublikum waren damit richtig starke 17,4 Prozent Marktanteil drin. Aber auch die Zahlen beim jungen Publikum lassen aufhorchen: 1,08 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt - nur "Let’s Dance" hatte eine noch höhere Reichweite in dieser Zielgruppe.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug damit sehr gute 14,8 Prozent. Für Oliver Welke war das der beste Wert seit Anfang März. Überhaupt lief es in diesem Jahr erst zweimal besser für die "heute-show", die am Freitag sogar fast so viele Zuschauer hatte wie "Letzte Spur Berlin", das es zuvor auf 4,15 Millionen Zuschauer brachte. Auch damit holte das ZDF insgesamt sehr gute 14,6 Prozent. "Der Alte" erreichte zuvor 4,58 Millionen Zuschauer und 16,4 Prozent. Größere Probleme hatte das ZDF am Vorabend: "Bettys Diagnose" kam nur auf 10,3 Prozent, 2,36 Millionen Menschen schalteten ein. Bei der Folge handelte es sich aber auch um eine Wiederholung. Auch beim Ersten kann man seiner Freitags-Primetime zufrieden sein. "Reiterhof Wildenstein - Kampf um Jacomo" unterhielt 4,04 Millionen Zuschauer, damit waren zur besten Sendezeit 14,3 Prozent Marktanteil drin. Am späten Abend hatte man dann aber wie gewohnt Probleme. Schon die "Tagesthemen" wollten nur noch 2,35 Millionen Menschen sehen, 8,7 Prozent Marktanteil waren die Folge. "Schimanski - Hart am Limit" musste sich später mit nur noch 7,5 Prozent begnügen, 1,70 Millionen Menschen sahen zu. Auch wegen vielen einstelligen Werten im Tagesprogramm musste sich Das Erste am Freitag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,3 Prozent begnügen. Damit landete man auch hinter RTL, das es auf 10,6 Prozent brachte. Das ZDF spielte mit 13,8 Prozent ohnehin eine Liga höher.

Teilen