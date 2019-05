"Medical Detectives" und US-Serien: Starker Freitag für Nitro

© Vox

Nitro hat am Freitag Quoten deutlich oberhalb des Senderschnitts eingefahren, damit war man dann auch der erfolgreichste Nischensender am gesamten Tag. Aber auch ZDFinfo war sehr erfolgreich unterwegs.



18.05.2019 - 10:06 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2019 - 10:06 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent ist Nitro am Freitag erfolgreichster Nischensender gewesen. Abends punktete man mit einem bewährten Genre: True Crime. Zwei Ausgaben von "Medical Detectives" holten ab 20:15 Uhr 2,0 und 3,1 Prozent Marktanteil. "The First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern" lag danach ebenfalls bei sehr guten 3,0 Prozent und die Wiederholungen der zuvor gezeigten "Medical Detectives" steigerten sich im Anschluss auf bis zu 3,8 Prozent.

Doch Nitro war auch am Vorabend mit klassischen US-Serien sehr gut unterwegs: "Ein Käfig voller Helden" und "Alf" punkteten mit bis zu 2,7 und 2,3 Prozent, "M.A.S.H." erreichte kurz davor sogar bis zu 4,4 Prozent. Erfolgreichster Sender hinter Nitro war am Freitag etwas überraschend ZDFinfo, das auf 1,9 Prozent Tagesmarktanteil kam. Für den Dokusender des ZDF läuft es inzwischen immer besser, in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres lag man stets bei mindestens 1,4 Prozent Marktanteil, meist lief es sogar noch besser. Eben diese 1,4 Prozent holte man 2018 auf Jahressicht.

Für One lief es am Freitag zumindest in der Primetime rund. "Extra 3" unterhielt dort 390.000 Zuschauer, 1,4 Prozent Marktanteil waren beim Gesamtpublikum drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 1,9 Prozent gemessen. Danach ging es für One in beiden Zielgruppen unter die Marke von 1,0 Prozent. Etwas konstanter präsentierte sich Tele 5: Dort erreichte "Guardians - Beschützer" 480.000 Zuschauer, 1,9 Prozent Marktanteil waren damit beim jungen Publikum drin. "SchleFaZ: Der Mann mit den zwei Köpfen" steigerte sich ab 22 Uhr sogar auf 2,3 Prozent.

Teilen