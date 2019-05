RTL und ProSieben liefern sich enges Spielfilm-Duell

© RTL

Während der "Tatort" einsam an der Spitze lag, machten es ProSieben und RTL dahinter mit ihren Filmen spannend - beide Sender waren am Sonntagabend auf ähnlichem Niveau unterwegs. Am späten Abend hatten die Kölner die Nase jedoch deutlich vorn.



20.05.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 20.05.2019 - 09:16 Uhr

ProSieben und RTL haben sich am Sonntagabend ein enges Rennen um die Verfolger-Position hinter dem "Tatort" geliefert. Am Ende gab es ein Unentschieden: Während die Free-TV-Premiere von "Assassin's Creed" bei ProSieben mit insgesamt 2,29 Millionen Zuschauern vor dem Superhelden-Film "Avengers: Age of Ultron" lag, der bei RTL von 2,07 Millionen gesehen wurde, fiel der Marktanteil des RTL-Streifens in der Zielgruppe leicht höher aus - was aber einzig und allein der längeren Laufzeit geschuldet ist.

Auf 13,7 Prozent Marktanteil brachten es die "Avengers", während der ProSieben-Blockbuster mit 13,0 Prozent ebenfalls überzeugte. Am späten Abend lagen die allerdings deutlich in Führung: Auf starke 16,0 Prozent steigerte sich der Actionfilm "John Wick: Kapitel 2" bei RTL, während ProSieben mit "Mad Max: Fury Road" trotz des guten Vorlaufs letztlich nicht über 8,4 Prozent hinauskam. Auch im Tagesvergleich hatte RTL letztlich die Nase vorn: Mit 12,2 Prozent Marktanteil war der Sender Marktführer vor Vox.

Der Schwestersender profitierte nicht zuletzt von "Grill den Henssler", das sich am Abend mit 11,1 Prozent Marktanteil erneut in sehr guter Form präsentierte. Insgesamt waren diesmal 1,77 Millionen Zuschauer dabei. Zu den Vox-Erfolgen vom Sonntag gehört aber auch "Prominent!", das im Anschluss sogar 13,3 Prozent schaffte. Zudem war auch "Ab ins Beet!" am Vorabend mit 11,5 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,83 Millionen Zuschauern wieder eine sichere Bank für Vox.

Gute Nachrichten kommen derweil von kabel eins, wo sich die "Bus Babes" im Vergleich zur Premieren-Folge deutlich steigern konnten. Der Marktanteil fiel mit 5,0 Prozent einen Prozentpunkte höher aus als sieben Tage zuvor, insgesamt waren diesmal 840.000 Zuschauer dabei. RTL II kam dagegen mit dem Spielfilm "Seelen" nicht über 460.000 Zuschauer sowie schwache 2,7 Prozent Marktanteil hinaus, betrieb mit "Mr. & Mrs. Smith" später aber noch Schadensbegrenzung und steigerte sich auf gute 6,1 Prozent.

