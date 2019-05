Überraschend schwache Sonntags-Rückkehr für Mross

© SWR/Wolfgang Breiteneicher

Der Auftakt zur neuen Staffel von "Immer wieder sonntags" hat im Ersten vergleichsweise mäßige Quoten erzielt. Im Fernduell mit dem "ZDF-Fernsehgarten" war Stefan Mross der Verlierer. Verlass war im Ersten dafür mal wieder auf den "Tatort".



20.05.2019 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 20.05.2019 - 09:35 Uhr

Die Saison der Open-Air-Shows wurde schon vor einigen Wochen durch den "ZDF-Fernsehgarten" eröffnet, nun ist auch Stefan Mross mit "Immer wieder sonntags" zurück am Start. Allerdings fielen die Quoten am Sonntag vergleichsweise ernüchternd aus: Ab kurz nach 10 Uhr waren im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauer dabei, die im Ersten für einen Marktanteil von 12,7 Prozent sorgten. Das war der schwächste Wert einer regulären Ausgabe seit Jahren. Zum Vergleich: 2017 und 2018 hatte es "Immer wieder sonntags" im Schnitt auf über 15 Prozent gebracht - es besteht also noch Luft nach oben.

In besserer Form präsentierte sich dagegen Andrea Kiewel, die es mit dem "Fernsehgarten" im ZDF später auf 1,92 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,7 Prozent brachte und das Fernduell der Freiluft-Shows damit zumindest an diesem Wochenende klar für sich entschied. Das gilt im Übrigen auch fürs junge Publikum, wo der "Fernsehgarten" auf gute 8,3 Prozent kam, während sich "Immer wieder sonntags" mit 6,2 Prozent begnügen musste.

Und doch war Das Erste am Sonntag Tagessieger beim Gesamtpublikum - vor allem, weil sich der Sender am Abend auf den "Tatort" verlassen konnte. Dieser landete mit 8,81 Millionen Zuschauern und 26,9 Prozent Marktanteil locker an der Spitze und setzte sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit starken 23,5 Prozent durch. Im ZDF schlug sich die Reihe "Marie fängt Feuer" mit 5,04 Millionen Zuschauern aber ebenfalls gut. Das "heute-journal" hielt noch dazu im Anschluss 4,83 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und überzeugte mit 17,1 Prozent Marktanteil.

Und auch am späten Abend kam das ZDF dank "Mord im Mittsommer" noch auf erfolgreiche Werte: 3,21 Millionen Zuschauer sahen den Krimi und sorgten für einen Marktanteil von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum. "Anne Will" kam derweil im Ersten nach dem "Tatort" noch auf 3,49 Millionen Zuschauer, was um 21:45 Uhr für 13,5 Prozent Marktanteil reichte.

