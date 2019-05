Lauda-Themenabend überzeugt nach schleppendem Start

© TVNow/Lukas Gorys

Nach dem Tod von Niki Lauda hat RTL kurzfristig seine Primetime frei geräumt und sich mit der Formel-1-Legende beschäftigt. Die Live-Sendung mit Florian König tat sich zwar noch schwer, danach überzeugten aber Doku und Film über Lauda.



22.05.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 09:03 Uhr

Wer am Dienstagabend bei RTL die Serien "Nachtschwestern" und "Sankt Maik" sehen wollte, wurde von einer Programmänderung überrascht. Der Sender ersetzte die Eigenproduktionen kurzfristig durch einen Themenabend rund um Niki Lauda, der ehemalige Rennfahrer starb am Montag im Alter von 70 Jahren. Der Start in den Abend verlief zunächst aber schleppend: Nur 9,7 Prozent Marktanteil holte die Live-Sendung "Servus, Niki! Abschied von einer Legende", in der Florian König unter anderem mit Ralf Schumacher und Nico Rosberg sprach. 1,78 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Danach zog das Interesse aber spürbar an. 2,57 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20:45 Uhr nämlich für die Doku "Niki Lauda: Mein Leben am Limit", 1,18 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Doku hatte damit nur knapp weniger junge Zuschauer als "Sing meinen Song" bei Vox, mit dem erzielten Marktanteil in Höhe von 13,0 Prozent kann man bei RTL zufrieden sein. Und auch der Lauda-Film "Rush - Alles für den Sieg" erreichte gute 13,0 Prozent, eineinhalb Millionen Menschen sahen ab 22 Uhr noch zu. Das Fehlen von "Nachtschwestern" und "Sankt Maik" hatte also keine negativen Auswirkungen auf die Quoten von RTL - im Gegenteil. Der Lauda-Themenabend lief insgesamt sogar besser als die Serien zuletzt. RTL erreichte an diesem Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,0 Prozent. Dass es nicht mehr geworden ist, liegt auch am Nachmittag, wo "Mensch Papa" und "Vorher Nachher" mit 8,8 und 5,0 Prozent enttäuschten. In der Primetime lag RTL jedenfalls deutlich vor ProSieben, das ebenfalls auf Dokus setzte. In Unterföhring beschäftigte man sich aber nicht mit Niki Lauda, sondern mit den Backstreet Boys. Allerdings interessierten sich nur 850.000 Zuschauer für "We Love: Backstreet Boys - Das Mega-Comeback", 690.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr überschaubaren 7,8 Prozent. Und auch die anschließende Doku "We Love Boybands" blieb bei eben diesen 7,8 Prozent hängen.

