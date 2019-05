Erfolgreiche "GNTM"-Staffel endet mit starken Quoten

© ProSieben/Willi Weber

"Germany's next Topmodel" ist am Donnerstag mit starken Quoten zu Ende gegangen, der Marktanteil lag wie im Vorjahr bei mehr als 21 Prozent. Doch auch sonst hat ProSieben Grund zur Freude: So stark wie 2019 war die Model-Suche lange nicht.



Das Finale von "Germany's next Topmodel" hat ProSieben am Donnerstagabend zum ungefährdeten Marktführer in der Zielgruppe gemacht. Die dreistündige Show erreichte mit 1,78 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 21,3 Prozent und setzte sich locker an die Spitze der Quoten-Charts. Insgesamt wollten 2,57 Millionen Zuschauer sehen, welches Mädchen sich fortan "Topmodel" auf die Visitenkarte schreiben kann, sodass der Marktanteil auch hier mit 10,0 Prozent deutlich über dem Senderschnitt lag.

Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich übrigens auch die Finalshow des Vorjahres. Einen neuen Staffel-Rekord hat "GNTM" damit allerdings knapp verpasst - doch Grund zur Unzufriedenheit besteht freilich nicht, immerhin war die jetzt zu Ende gegangene Staffel für ProSieben die erfolgreichste seit mehreren Jahren. Am beliebtesten war das Finale unterdessen bei den ganz jungen Zuschauern: In der Altersgruppe zwischen 14 und 19 Jahren lag der Marktanteil bei satten 48,5 Prozent und auch bei den 20- bis 29-Jährigen wurden noch 35,6 Prozent erzielt.

Hinzu kommt, dass im weiteren Verlauf des Abends das Zusammenspiel mit "red" glänzend funktionierte: Das Magazin hielt im Anschluss noch 1,18 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und fuhr mit 16,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den besten Wert seit eineinhalb Jahren ein. Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben angesichts der starken Primetime-Quoten nicht zu nehmen: Auf sehr gute 14,1 Prozent brachte es der Sender am Donnerstag in der Zielgruppe, das waren über drei Prozentpunkte mehr als RTL.

Sixx profitierte dagegen überhaupt nicht vom "GNTM"-Finale und lockte mit der zweistündigen Countdown-Show am Vorabend gerade mal 40.000 Zuschauer vor den Fernseher. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf ziemlich enttäuschende 0,3 Prozent.

