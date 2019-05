Böhmermann holt höchste Reichweite seit über einem Jahr

© ZDF/Ben Knabe

Der Wirbel um das Strache-Video hat viele Zuschauer neugierig gemacht auf das "Neo Magazin Royale": Die Böhmermann-Show fuhr bei ZDFneo jedenfalls die beste Reichweite seit über einem Jahr ein, fast eine halbe Million Zuschauer waren dabei.



24.05.2019 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 24.05.2019 - 09:21 Uhr

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Strache-Videos war in den vergangenen Tagen vermehrt auch Jan Böhmermann in aller Munde. Am Mittwochabend sorgte er bereits dafür, dass die Server zusammenbrachen, als er ein letztlich harmloses Musikvideo postete - und jetzt fielen auch die Quoten seiner ZDFneo-Show deutlich höher auch als in den Wochen zuvor. Mit 470.000 Zuschauern verbuchte das "Neo Magazin Royale" am Donnerstag jedenfalls die beste Reichweite seit über einem Jahr.

Der Marktanteil belief sich auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr auf überzeugende 2,2 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen noch höher aus: Dort wurden mit 200.000 jungen Zuschauern sogar 2,7 Prozent erzielt - der höchste Wert seit Oktober. Damit war das "Neo Magazin Royale" in dieser Altersgruppe die beliebteste ZDFneo-Sendung des Tages nach "Bares für Rares" das am Vorabend sogar auf 3,9 Prozent Marktanteil kam. Wie viele Zuschauer Böhmermann in der Mediathek erreichte, ist nicht bekannt.

Zuschauer-Trend: Neo Magazin Royale (ZDFneo)



Das ZDF-Hauptprogramm war dagegen in der Primetime nicht so stark wie gewöhnlich und brachte es mit der Komödie "Hüftkreisen mit Nancy" nur auf 3,10 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit musste man sich "Hirschhausens Quiz des Menschen" geschlagen geben, das im Ersten von 3,61 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Meistgesehene Sendung des Tages war die "Tagesschau", die es zuvor alleine im Ersten auf 4,05 Millionen Zuschauer brachte.

Mehr Zuschauer als Quiz oder Komödie hätte womöglich die Bundesliga-Regelation vor den Fernseher gelockt, doch die war wie schon im Vorjahr lediglich gegen Bezahlung bei Eurosport zu sehen. Die Zusammenfassung kam im ZDF am späten Abend aber auf immerhin 2,06 Millionen Zuschauer und 14,0 Prozent Marktanteil. "Markus Lanz" erreichte im Anschluss noch 1,27 Millionen Zuschauer sowie 15,5 Prozent und markierte im Übrigen bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,7 Prozent einen neuen Jahresbestwert.

Teilen