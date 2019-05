"Let's Dance" über 20 Prozent, Pocher hilft am späten Abend

© TVNOW / Gregorowius

Erstmals seit Mitte April hat "Let's Dance" am Freitag bei RTL wieder über 20 Prozent Marktanteil erzielt, das anschließende "Exclusiv - Spezial" war mit der Schützenhilfe von Oliver Pocher sogar noch stärker. Nachmittags lief's dagegen mau.



25.05.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 25.05.2019 - 09:05 Uhr

Auch weiterhin ist "Let's Dance" deutlich erfoglreicher als in den Jahren zuvor - in dieser Woche konnte die RTL-Tanzshow sogar erstmals seit Mitte April wieder die Marke von 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überspringen. 1,42 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil auf starke 20,2 Prozent und machten "Let's Dance" ganz nebenbei zum unangefochtenen Tagessieger. Auch insgesamt lief es mit 4,06 Millionen Zuschauern sowie 16,4 Prozent Marktanteil richtig gut. Nur die "Tagesschau" und "Der Alte" erreichten noch mehr Zuschauer.

Auch der zweite Platz in der Zielgruppe ging an die Tanzshow, genauer gesagt an das anschließende "Exclusiv - Spezial", das RTL dazu nutzte, dem in der Vorwoche bei "Let's Dance" ausgeschiedenen Oliver Pocher einen letzten Tanz zu gewähren. Mit Erfolg: 2,95 Millionen Zuschauer blieben dran, bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil sogar auf tolle 22,2 Prozent an. Später wusste dann auch noch das "RTL-Nachtjournal" mit 1,50 Millionen Zuschauern sowie 15,8 Prozent Marktanteil zu überzeugen.

Marktanteils-Trend: Let's dance



Es hätte also bei RTL alles so schön sein können - wäre da nicht dieser Nachmittag, der weiterhin großen Kummer macht. "Mensch Papa!" konnte die Zweistelligkeit vom Tag zuvor nicht halten und fiel auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr auf 7,8 Prozent, "Vorher Nachher - Dein großer Moment" kam danach nicht über 5,2 Prozent hinaus und die "Freundinnen"-Wiederholungen geriet um 17:00 Uhr sogar völlig unter die Räder: Auf gerade mal 3,8 Prozent belief sich der Marktanteil - eigentlich ein untragbarer Zustand für den Marktführer, zumal auch "Unter uns" danach mit nur 8,2 Prozent in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Am Vorabend und insbesondere in der Primetime lief es dann aber wieder glänzend, sodass RTL am Freitag einen richtig guten Tagesmarktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. Sat.1 folgte mit 10,0 Prozent auf dem zweiten Rang, ProSieben wurde Dritter und kam auf 9,1 Prozent.

